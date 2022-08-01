"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Австрии С. Лаврова и К. Кнайсль
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские государства с каждым годом стана днях сообщило издание Asia Times
"Европа становится все менее и менее значительной. Демографически и, к сожалению, политически также теряет свою роль. В настоящее время я пишу книгу с рабочим названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданна, больше не существует", — заявила она.
Политик подчеркнула, что в сложившейся ситуации виноваты сами лидеры Евросоюза, которые из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и как следствие неэффективно управляют внутренней политикой.
Карин Кнайсль - бывший министр иностранных дел Австрии. В августе 2018 года она пригласила на свадьбу президента России Владимира Путина. Танец Кнайсль и российского лидера тогда показали почти все мировые СМИ. За общение с Путиным австрийского политика серьезно критиковали в Европе.