"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС

"Европа становится все менее и менее значительной. Демографически и, к сожалению, политически также теряет свою роль. В настоящее время я пишу книгу с рабочим названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданна, больше не существует", — заявила она.