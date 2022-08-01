"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС - 01.08.2022 Украина.ру
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"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС
"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС - 01.08.2022 Украина.ру
"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские государства с каждым годом стана днях сообщило издание Asia Times
2022-08-01T09:32
2022-08-01T09:32
новости
австрия
россия
европа
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Политик подчеркнула, что в сложившейся ситуации виноваты сами лидеры Евросоюза, которые из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и как следствие неэффективно управляют внутренней политикой.Карин Кнайсль - бывший министр иностранных дел Австрии. В августе 2018 года она пригласила на свадьбу президента России Владимира Путина. Танец Кнайсль и российского лидера тогда показали почти все мировые СМИ. За общение с Путиным австрийского политика серьезно критиковали в Европе.
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новости, австрия, россия, европа

"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС

09:32 01.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Австрии С. Лаврова и К. Кнайсль
Встреча глав МИД РФ и Австрии С. Лаврова и К. Кнайсль - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские государства с каждым годом стана днях сообщило издание Asia Times

"Европа становится все менее и менее значительной. Демографически и, к сожалению, политически также теряет свою роль. В настоящее время я пишу книгу с рабочим названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданна, больше не существует", — заявила она.

Политик подчеркнула, что в сложившейся ситуации виноваты сами лидеры Евросоюза, которые из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и как следствие неэффективно управляют внутренней политикой.
Карин Кнайсль - бывший министр иностранных дел Австрии. В августе 2018 года она пригласила на свадьбу президента России Владимира Путина. Танец Кнайсль и российского лидера тогда показали почти все мировые СМИ. За общение с Путиным австрийского политика серьезно критиковали в Европе.
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