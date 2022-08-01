https://ukraina.ru/20220801/1037060441.html

Алжир попросился в БРИКС

Алжир попросился в БРИКС - 01.08.2022 Украина.ру

Алжир попросился в БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его республика готова присоединиться к БРИКС. Его слова 31 июля привел местный канал Al Mayadeen

2022-08-01T08:07

2022-08-01T08:07

2022-08-01T08:07

новости

брикс

алжир

россия

китай

бразилия

индия

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102070/26/1020702695_0:169:2978:1844_1920x0_80_0_0_01c5fbedf4dc11866124285887f17154.jpg

На данный момент экономический союз объединяет Россию, Китай, Бразилию, Индию и ЮАР. В июле о готовности подать заявку на членство в этом форуме рассказал посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.Кроме того, не так давно глава департамента по международным экономическим делам МИД КНР Ли Кэсинь сообщал, что "в двери БРИКС стучат" в том числе Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, а также Аргентина.БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.Члены БРИКС неоднократно характеризовались как наиболее быстро развивающиеся крупные страны с развивающейся экономикой и обладающие большим количеством важных для мировой экономики ресурсов.Эксперты оценивают пожелания отдельных стран на вступление в БРИКС как голос в пользу государств, состоящих в этом объединении, то есть в противовес НАТО.

https://ukraina.ru/20220801/1037060328.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брикс, алжир, россия, китай, бразилия, индия, юар