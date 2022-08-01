Алжир попросился в БРИКС
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его республика готова присоединиться к БРИКС. Его слова 31 июля привел местный канал Al Mayadeen
"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации", — сказал Теббун.
На данный момент экономический союз объединяет Россию, Китай, Бразилию, Индию и ЮАР. В июле о готовности подать заявку на членство в этом форуме рассказал посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.
Кроме того, не так давно глава департамента по международным экономическим делам МИД КНР Ли Кэсинь сообщал, что "в двери БРИКС стучат" в том числе Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, а также Аргентина.
БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
Члены БРИКС неоднократно характеризовались как наиболее быстро развивающиеся крупные страны с развивающейся экономикой и обладающие большим количеством важных для мировой экономики ресурсов.
Эксперты оценивают пожелания отдельных стран на вступление в БРИКС как голос в пользу государств, состоящих в этом объединении, то есть в противовес НАТО.
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