Астрология и политика. Президент Зеленский, опасная жара в августе и момент катастроф
© CC0, PixabayАвгуст астрология
© CC0, Pixabay
Дефолт Украины И лично Зеленского Или Почему август - кризисная точка года для Украины и президента Зе
СЕЗОН ЛЬВА
В августе Солнце находится в знаке Льва.
Лев - немного самовлюбленный, театральный, добродушный, царственный знак.
Это традиционное время отпусков, ленивого пребывания где-нибудь около воды, прекрасного "ничегонеделания".
Но не в этом августе.
Соединение Марса и Урана в первых днях августа означает повышенную вероятность пожаров, травм, катастроф. Неожиданные вспышки активности на театре военных действий.
1 августа и примерно неделя после, до 7-8 августа - одна из главных кризисных точек всего 2022 года.
Будут большие проблемы с продуктами, с урожаем. Пожары в полях.
Уран - это интернет и новые технологии. Возможен сбой в работе интернета по всему миру. Хакерские атаки.
Технологические катастрофы.
Криптовалюты покажут новые рекорды - скорее всего, не позитивного характера.
И конечно, это очень военизированный период. Будут внезапные вспышки военной активности. Безрассудные попытки "контрнаступлений" и быстрых "перемог", со стороны Украины.
Вероятнее всего - с 30 июля по 5 августа.
Украина - смена власти или дефолт?
Для Украины это ещё более серьёзный и опасный период.
Марс и Уран в оппозиции к Плутону в карте страны.
Возможна внезапная, резкая смена власти. Политический и государственный переворот.
Отставки в органах власти. Например, отставка Кабинета министров.
Очень возможен дефолт и экономический кризис.
Уже объявил о банкротстве "Нафтогаз" Украины.
На очереди - такие организации, как Укравтодор и Укрэнерго. Череда банкротств может затронуть все компании, чьи кредиты были гарантированы государством.
Экономика страны давно в катастрофическом положении. Так что рано или поздно это должно было произойти. Август - одна из критических точек.
Конечно, экономическая ситуация скажется на жизни простых людей.
В августе начинается резкий рост цен на продукты.
Но катастрофа впереди не только экономическая.
Полнолуние 12 августа
Кроме 1 августа, Украину ждёт очень сложное время 12 августа и в дни около, с 10 по 15 августа.
Очень опасное полнолуние.
Много аварий, ошибок, в том числе на транспорте, в том числе авиа.
В это время обычным людям надо путешествовать с осторожностью, а лучше переезды отложить, особенно перелеты. С 10 по 15 августа, и особенно 12 августа.
В войне в это время - резкое обострение.
Возможно, Россией будут освобождены в эти дни какие-то значимые города.
Битва за Херсон
20 июля, 07:42Несонный "Сонный Джо". Астрология и политика
Широко разрекламированная битва за Херсон, контрнаступление Украины, должна была произойти уже два месяца назад.
Теперь её "анонсируют" к дню независимости Украины, 24 августа. Видимо, к этому моменту должна уже произойти "перемога".
Но перед этим, в районе 20 августа, сложится для государства Украина астрологически неприятная картина.
Несколько не самых серьезных, но неприятных аспектов планет. Но в той ситуации, в которой находится Украина, несколько мелких, не глобальных проблем могут привести к серьезным глобальным последствиям.
В жизни так часто бывает. Когда толчком к обвалу ситуации может стать маленький камушек, начавший катиться с горы.
Если Украина планирует наступление к Дню "независимости" (это слово, безусловно, должно быть в кавычках, если речь идёт об Украине) - в общем, если наступление планируется к этой дате, 24 августа, то за 3-5 дней до этого в стране могут произойти неприятные события. Как на фронте, так и среди властной элиты.
Вообще гороскоп Украины настолько неудачен, что возвращение Солнца в это же положение ("день рождения" или "день независимости") - всегда очень проблемное время.
И у президента тоже будет сложная ситуация.
Как живет "голограмма Зе"?
А кстати, что с президентом? Как себя чувствует этот "мощный старик"? Как его мужественная, тщательно обмундированная стилистами фигура? Как героическая щетина на лице? Продолжает ли он появляться перед камерами в камуфляже?
Да, картинка для "телеящика", смонтированная профессионалами пиара, вполне удовлетворительная. Актер, выбранный на роль президента Украины, справляется с поставленными задачами вполне успешно.
Вот и новая фотосессия с супругой для гламурного журнала "Вог" подоспела. Конечно, президент опять в майке цвета хаки. Он вообще меняет её? Или его виртуально одевают в одну и ту же одежду, как в детских компьютерных играх.
Но у реального человека Зеленского будут в этом августе большие проблемы.
Трудно сказать, как они скажутся на стране. В Украине имиджевая "голограмма" - хоть страны, хоть президента - живёт своей жизнью. Реальные поражения называются "перемогами", реальная ситуация в стране невероятно далека от того, что рассказывает в пропагандистских роликах Арестович, а реальная жизнь человека Зеленского не имеет ничего общего с кривляниями голограммы "президента Зе".
Горячий август Зеленскогор
В его личном гороскопе на август:
Хирон - Плутон, Меркурий
Черная Луна - Плутон, Меркурий
Сатурн соединение МС 3-5 сентября.
Черная Луна - Плутон, Меркурий
Сатурн соединение МС 3-5 сентября.
Большие проблемы в первых числах сентября. Вплоть до лишения власти (по Сатурну).
Следующая такая точка будет в декабре 2022-го.
Если Зеленский не лишится власти в начале августа или в начале сентября, то это с большой вероятностью произойдет в декабре.
До этого, в августе, будут ситуации обмана, тумана, хитрых ходов и подковёрных интриг.
Интересно, что именно эти аспекты в гороскопе Зеленского довольно точно описывают то, что происходит сейчас.
Ложь, клевета, сплетни в ближнем окружении. Ловкий политик пытается всех обмануть, но не замечает, что на самом деле кто то использует его в роли "таскать каштаны из огня" для других (по Хирону).
Сильная рассеянность, странности поведения, ошибки в анализе и управлении. Человек легко может невероятно разбогатеть и таким же невероятным образом все потерять (по Черной Луне).
Для человека Зеленского август очень опасный месяц, и это, увы, скажется с неизбежностью и на стране, на реальной ситуации.
Ожидание "перемог", контрнаступлений, возвращения территорий - все эти несбыточные мечты питают воображение управляющей "элиты" Украины. Продолжается ложь самим себе и своему населению, в то время как Украина очевидно утвердилась в роли - "таскать каштаны из огня" для больших белых людей из "цивилизованных" людоедских стран.
Все победы должны произойти, конечно, с помощью "Хаймарсов" или другого "уникального" западного оружия.
Сначала были Джавелины, потом Байрактары, промелькнули Нлав, теперь вся надежда на Хаймарсы.
Этот инфантильный подход ("вот я сейчас старшему брату пожалуюсь, и он мне даст свою большую дубину") может привести только к ещё большим разочарованиям.
Август: банкротства и катастрофы
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За августом уже давно закрепилась дурная слава "месяца катастроф".
По разным причинам, в разные годы в августе в СССР и в России происходили сложные, неприятные и катастрофические события.
10 августа 1985 года - авария на атомной подлодке К-431.
31 августа 1986 года - крушение "Адмирала Нахимова".
Август 1991 - Горбачёв, его сидение на даче "Форос" и ГКЧП.
Август 1993 - подготовка к "штурму Белого дома" в Москве. Переворот 1993 года и разгон съезда народных депутатов. Точкой отсчёта считается 21 сентября 1993 года, когда президент России Ельцин издал антиконституционный указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета России. Август можно считать основным месяцем подготовки этого эпохального события.
Потом была гибель подводной лодки "Курск", авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
Увы, множество аварий самолётов произошло в августе в разные годы. В 2004 году террористы прямо в воздухе взорвали самолёты ТУ-134 и ТУ-154. Аварии с вертолётом на Камчатке, самолётом-амфибией в Турции. ИЛ-112 в Кубинке, истребитель МИГ в Астраханской области.
И наконец, всё-таки перелом в этой череде катастроф августа.
19 августа 2019 года самолёт "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту "Москва - Симферополь" потерпел аварию, столкнувшись со стаей птиц.
Командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили машину в кукурузном поле.
"Иди правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", - эти слова пилота стали мемом. Все пассажиры живы, отделались лёгкими ушибами. После этого чудесного спасения август стал восприниматься по другому, как месяц чудес и невероятных событий.
Аномалии августа
Объяснений этому явлению "жаркого августа" много. Есть астрологические - циклы планет, различные аспекты. Есть психологические - люди устают, жара, пора в отпуск. Бдительность и внимание на нуле.
Есть и объяснения исторически-сезонные. Уже много веков назад в Скандинавии август считался самым сложным и опасным месяцем. Аномальная жара бывает именно в этом месяце. Страдает здоровье, внимание. Происходят пожары и стихийные бедствия, связанные с жарой, даже в северных районах.
Но это не объясняет такие макроэкономические явления, как, например, дефолт 1998 года. Один из тяжелейших экономических кризисов в России, Украине, на всей территории бывшего СССР.
Или кризис 2008 года, который затронул все страны мира. Его самым ярким событием можно считать банкротство банка "Леман Бразерс" в США, которое считается крупнейшим в истории. Банкротство готовилось в августе, технически произошло 15 сентября 2008 года.
Что ждёт нас в августе 2022?
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Месяц будет очень сложным. Много событий, внезапных поворотов. Некоторые события могут стать историческими.
И уж совсем невероятные события ждут США.
Начиная с 20 августа, там становятся очень возможными демонстрации, забастовки и другие протесты невероятных масштабов.
Могут происходить и стихийные бедствия. Аномальная жара - это скорее всего. Но не только.
На август попадает не только самое жаркое время года, но часто - пик геомагнитной активности, "солнечные бури" и другие кризисы.
Надо жить спокойно и осторожно.
А "человеку бифуркации" - президенту Зеленскому - можно было бы посоветовать отдохнуть, лечь в клинику и держаться подальше не только от "Джавелинов" и "Хаймарсов", но с осторожностью обращаться даже с электрочайником.
Электрочайник тоже может взрываться. Особенно в Офисе президента, где нарастает с каждым днём "момент катастрофы".