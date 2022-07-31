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Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия - Бальбек
Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия - Бальбек - 31.07.2022 Украина.ру
Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия - Бальбек
Украинские власти исповедуют террор как религию: сами назначили себе святых в виде образцов вооружений - заявил политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
2022-07-31T12:15
2022-07-31T12:15
2022-07-31T12:15
спецоперация
всу
украина
россия
суд
терроризм
бальбек
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История знает немало примеров, когда во имя поклонения ложным деревянным или каменным истуканам проливались реки крови, сегодня именно такой мы видим Украину - уверен политолог.Ну а что касается отношений с государством-террористом, то здесь только одно правило — никаких переговоров: или сдача в плен, или уничтожение - добавил Руслан Бальбек.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, украина, россия, суд, терроризм, бальбек
Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия - Бальбек
Украинские власти исповедуют террор как религию: сами назначили себе святых в виде образцов вооружений - заявил политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
История знает немало примеров, когда во имя поклонения ложным деревянным или каменным истуканам проливались реки крови, сегодня именно такой мы видим Украину - уверен политолог.
На мой взгляд, общество должно выступать свидетелями со стороны обвинения, так было после Великой Отечественной войны. Чтобы ни один нацистский прихвостень не избежал справедливого возмездия за свои деяния. Этого ждёт от нас и здравомыслящее украинское общество.
Ну а что касается отношений с государством-террористом, то здесь только одно правило — никаких переговоров: или сдача в плен, или уничтожение - добавил Руслан Бальбек.