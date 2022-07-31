https://ukraina.ru/20220731/1037051659.html

Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия - Бальбек

Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия - Бальбек - 31.07.2022 Украина.ру

Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия - Бальбек

Украинские власти исповедуют террор как религию: сами назначили себе святых в виде образцов вооружений - заявил политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.

2022-07-31T12:15

2022-07-31T12:15

2022-07-31T12:15

спецоперация

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украина

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суд

терроризм

бальбек

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История знает немало примеров, когда во имя поклонения ложным деревянным или каменным истуканам проливались реки крови, сегодня именно такой мы видим Украину - уверен политолог.Ну а что касается отношений с государством-террористом, то здесь только одно правило — никаких переговоров: или сдача в плен, или уничтожение - добавил Руслан Бальбек.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, украина, россия, суд, терроризм, бальбек