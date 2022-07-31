Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю - 31.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю
Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю
Удар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен с близкой дистанции, что может говорить о том, что в городе действуют украинские диверсанты, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-31T12:01
2022-07-31T12:01
севастополь
теракт
черноморский флот
алексей леонков
диверсанты
украина
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По словам Леонкова, это говорит о том, что запускали аппарат неподалеку от штаба ЧФ РФ, что подтверждает: на территории Крыма могут действовать диверсионные группы.Он также отметил, что инцидент может быть квалифицирован правоохранителями как теракт, подготовленной группой лиц.Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html
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севастополь, теракт, черноморский флот, алексей леонков, диверсанты, украина

Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю

12:01 31.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Удар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен с близкой дистанции, что может говорить о том, что в городе действуют украинские диверсанты, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Судя по поступающей информации о незначительных повреждениях, этот беспилотник был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество.

Алексей Леонков
военный эксперт
По словам Леонкова, это говорит о том, что запускали аппарат неподалеку от штаба ЧФ РФ, что подтверждает: на территории Крыма могут действовать диверсионные группы.
Он также отметил, что инцидент может быть квалифицирован правоохранителями как теракт, подготовленной группой лиц.
Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
Развожаев Штаб ЧФ РФ атака - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:18Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
 
СевастопольтерактЧерноморский флотАлексей ЛеонковдиверсантыУкраина
 
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