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Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю
Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю
Удар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен с близкой дистанции, что может говорить о том, что в городе действуют украинские диверсанты, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-31T12:01
2022-07-31T12:01
2022-07-31T12:01
севастополь
теракт
черноморский флот
алексей леонков
диверсанты
украина
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По словам Леонкова, это говорит о том, что запускали аппарат неподалеку от штаба ЧФ РФ, что подтверждает: на территории Крыма могут действовать диверсионные группы.Он также отметил, что инцидент может быть квалифицирован правоохранителями как теракт, подготовленной группой лиц.Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
севастополь, теракт, черноморский флот, алексей леонков, диверсанты, украина
Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю
Удар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен с близкой дистанции, что может говорить о том, что в городе действуют украинские диверсанты, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру