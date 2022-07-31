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Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю

Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю - 31.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю

Удар с использованием беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен с близкой дистанции, что может говорить о том, что в городе действуют украинские диверсанты, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-31T12:01

2022-07-31T12:01

2022-07-31T12:01

севастополь

теракт

черноморский флот

алексей леонков

диверсанты

украина

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По словам Леонкова, это говорит о том, что запускали аппарат неподалеку от штаба ЧФ РФ, что подтверждает: на территории Крыма могут действовать диверсионные группы.Он также отметил, что инцидент может быть квалифицирован правоохранителями как теракт, подготовленной группой лиц.Полностью интервью Леонкова читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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севастополь, теракт, черноморский флот, алексей леонков, диверсанты, украина