https://ukraina.ru/20220731/1037051286.html

Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов

Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов - 31.07.2022 Украина.ру

Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов

Среднемесячная цена на газ на европейских биржах в июле подскочила почти на 50 процентов. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE

2022-07-31T11:42

2022-07-31T11:42

2022-07-31T11:42

новости

газ

цены

европа

газпром

биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/26/1033342694_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_0cadd8f3247b6046f802a084a1bd579d.jpg

Агентство сообщает, что в июле среднемесячная цена достигла 1805 долларов за кубометр, тогда как в прошлом месяце она составила 1180 долалров.По словам СМИ, последнее подорожание вызвано жаркой погодой в Европе и сокращением генерации электроэнергии из альтернативных источников.Ранее цены на газ выросли в связи с отказом некоторых европейских компаний от предложенной Россией схемы оплаты топлива в рублях, в связи с чем компания "Газпром" прекратила им поставки.

https://ukraina.ru/20220726/1036827173.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, газ, цены, европа, газпром, биржа