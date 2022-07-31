Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов - 31.07.2022 Украина.ру
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Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов
Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов - 31.07.2022 Украина.ру
Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов
Среднемесячная цена на газ на европейских биржах в июле подскочила почти на 50 процентов. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE
2022-07-31T11:42
2022-07-31T11:42
новости
газ
цены
европа
газпром
биржа
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Агентство сообщает, что в июле среднемесячная цена достигла 1805 долларов за кубометр, тогда как в прошлом месяце она составила 1180 долалров.По словам СМИ, последнее подорожание вызвано жаркой погодой в Европе и сокращением генерации электроэнергии из альтернативных источников.Ранее цены на газ выросли в связи с отказом некоторых европейских компаний от предложенной Россией схемы оплаты топлива в рублях, в связи с чем компания "Газпром" прекратила им поставки.
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новости, газ, цены, европа, газпром, биржа

Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов

11:42 31.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Среднемесячная цена на газ на европейских биржах в июле подскочила почти на 50 процентов. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE
Агентство сообщает, что в июле среднемесячная цена достигла 1805 долларов за кубометр, тогда как в прошлом месяце она составила 1180 долалров.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 07:30
"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газВизит венгерского министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой российского газа в Европе и продавать его, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
По словам СМИ, последнее подорожание вызвано жаркой погодой в Европе и сокращением генерации электроэнергии из альтернативных источников.
Ранее цены на газ выросли в связи с отказом некоторых европейских компаний от предложенной Россией схемы оплаты топлива в рублях, в связи с чем компания "Газпром" прекратила им поставки.
 
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