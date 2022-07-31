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Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов
Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов - 31.07.2022 Украина.ру
Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов
Среднемесячная цена на газ на европейских биржах в июле подскочила почти на 50 процентов. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE
2022-07-31T11:42
2022-07-31T11:42
2022-07-31T11:42
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газ
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европа
газпром
биржа
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Агентство сообщает, что в июле среднемесячная цена достигла 1805 долларов за кубометр, тогда как в прошлом месяце она составила 1180 долалров.По словам СМИ, последнее подорожание вызвано жаркой погодой в Европе и сокращением генерации электроэнергии из альтернативных источников.Ранее цены на газ выросли в связи с отказом некоторых европейских компаний от предложенной Россией схемы оплаты топлива в рублях, в связи с чем компания "Газпром" прекратила им поставки.
https://ukraina.ru/20220726/1036827173.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, газ, цены, европа, газпром, биржа
Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов
Среднемесячная цена на газ на европейских биржах в июле подскочила почти на 50 процентов. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE