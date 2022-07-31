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Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе
Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе - 31.07.2022 Украина.ру
Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе
Беспилотник армии киевского режима нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, в результате были ранены 5 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили 31 июля в пресс-службе флота
2022-07-31T09:24
2022-07-31T09:24
2022-07-31T09:24
севастополь
новости
черноморский флот
всу
киевский режим
беспилотник
нападение
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Ранее о нападении на штаб ЧФ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он также объявил об отмене всех праздничных мероприятий, приуроченных ко дню Военно-морского флота, “из соображений безопасности”.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
севастополь, новости, черноморский флот, всу, киевский режим, беспилотник, нападение
Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе
Беспилотник армии киевского режима нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, в результате были ранены 5 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили 31 июля в пресс-службе флота
“В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлёта осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.
Ранее о нападении на штаб ЧФ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он также объявил об отмене всех праздничных мероприятий, приуроченных ко дню Военно-морского флота, “из соображений безопасности”.