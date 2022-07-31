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Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе

Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе - 31.07.2022 Украина.ру

Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе

Беспилотник армии киевского режима нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, в результате были ранены 5 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили 31 июля в пресс-службе флота

2022-07-31T09:24

2022-07-31T09:24

2022-07-31T09:24

севастополь

новости

черноморский флот

всу

киевский режим

беспилотник

нападение

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Ранее о нападении на штаб ЧФ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он также объявил об отмене всех праздничных мероприятий, приуроченных ко дню Военно-морского флота, “из соображений безопасности”.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

севастополь, новости, черноморский флот, всу, киевский режим, беспилотник, нападение