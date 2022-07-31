https://ukraina.ru/20220731/1037045911.html

Китайский фактор: звонок Байдена и проблемы союзника

Китайский фактор: звонок Байдена и проблемы союзника - 31.07.2022 Украина.ру

Китайский фактор: звонок Байдена и проблемы союзника

Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T09:50

2022-07-31T09:50

2022-07-31T10:40

китай

россия

ищенко

сша

джо байден

нэнси пелоси

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28 июля Байден позвонил Си Цзиньпину. В Пекине говорить с Вашингтоном не отказались и в течение двух часов терпели бессмысленные излияния человека, формально занимающего должность президента США. Формально и бессмысленные потому, что каждому непредвзятому наблюдателю ясно, что пожилой человек, чья психика разрушена многочисленными болезнями настолько, что он не в силах удержать в памяти порядок проведения пятиминутного брифинга для прессы, просто не в силах сконцентрироваться настолько, чтобы в течение двух часов вести предметный разговор по актуальным вопросам двусторонних отношений.Понятно, что команде Байдена приходилось импровизировать на ходу, чтобы удержать свой президентский агрегат в работоспособном состоянии. Вряд ли необходимые для преодоления зависаний многочисленные более-менее продолжительные паузы радовали Си Цзиньпина, но он терпел.Почему терпел видно из китайских сообщений о сути беседы. Китайский официоз подчеркнул, что беседа касалась тайваньской проблемы. Американцы, не отрицая (глупо было бы отрицать присутствие тайваньской тематики) подчеркнули, что лидеры обсудили российскую спецоперацию и связанные с ней проблемы, а также затронули широкий круг двусторонних экономических проблем.Не сомневаюсь, что так и было. То есть Байден обязательно должен был указать на существенные противоречия в вопросах экономического сотрудничества двух стран, которое давно уже превратилось в экономическую войну. И американскую позицию по российской спецоперации он должен был изложить – США чуть не каждый день возмущаются плохим поведением Китая, поддерживающего в этом вопросе Россию и игнорирующего требования Вашингтона присоединиться к изоляторам Кремля.Но всё это неважно – общий фон. Неизвестно помнит ли вообще Байден что такое или кто такие эти Китай и Россия – может он их считает новыми диснеевскими героями или "плохими парнями" из очередного "шедевра" бондианы. Но те с американской стороны, кто добивался телефонных переговоров и вёл их прекрасно понимают, что на сегодня получить от Китая изменения экономической политики в благоприятную для США сторону или отказа Пекина от прагматичного сотрудничества с Москвой невозможно. Во-первых, китайцы знают тысячу менее болезненных способов самоубийства. Во-вторых, они вообще самоубиваться не планируют. А именно этого от них требуют США: взять пример с Европы, отказаться от защиты своих национальных интересов и бесплатно таскать для Вашингтона каштаны из огня. Мы помним, от нас они требовали того же.Следовательно все темы, кроме тайваньского вопроса, можно считать сопутствующими. Упоминание о них было необходимо Белому Дому, чтобы не попасть под обвинение команды Пелоси, в том, что президент США за спиной Конгресса и народа сговаривается с лидером враждебной державы против спикера палаты представителей, помогая блокировать её анонсированный визит на Тайвань.Конечно, американцы должны были намекнуть китайцам, что если те пойдут на какие-то существенные уступки в российском вопросе или в решении экономических проблем, то у Белого Дома появится дополнительные аргументы против визита Пелоси. Она совершает вояж в Азию и при этом в последние часы избегает ответа на вопрос о том, готова ли она самопожертвоваться в связи с ранее заявленным ей визитом на Тайвань. Что вполне может означать, что планы у нее такие есть.Но и китайцам прекрасно известно, что с психической адекватностью у старухи не лучше, чем у старика и если уж ей "втемяшется в башку какая блажь, колом её оттудова не выбьешь…" Тем более, что Пелоси не одна – в намерении пойти на обострение вокруг Тайваня её поддерживает добрая половина американского истеблишмента. Причём наиболее неистовствуют республиканцы.Действительно, для них подарок: два старых маразматика (президент и спикер палаты представителей) – оба демократы, при абсолютном демократическом контроле над всеми ветвями власти, накануне промежуточных выборов в Конгресс доводят дело до порога полномасштабной войны с Китаем. Потом демократы теряют контроль над палатой представителей, республиканцы получают устойчивое большинство в обеих палатах, Байден становится "хромой уткой" (и пусть радуется если республиканский Конгресс не запустит процедуру импичмента). В конечном итоге перехватившие власть республиканцы решают продолжать ли с Китаем хождение по лезвию бритвы, надеясь что он сморгнёт первый, или умыть руки и свалить провал тайваньской авантюры на неадекватных демократов, которые чуть не довели мир до ядерной войны, хорошо, что республиканцы вовремя их поправили.В общем, всё красиво, за исключением одного – полыхнуть может до выборов. Китайцы понимают, что обострение вокруг Тайваня – не личная инициатива Пелоси, а стратегическая линия США. Они также знают, что времени для силового решения у Вашингтона не так много, но он от него не откажется. Следовательно можно не ждать, когда США сочтут момент благоприятным для себя, а нанести упреждающий удар. Сейчас момент благоприятствует Китаю – американская элита и общество расколоты по всем без исключения вопросам внутренней и внешней повестки, включая тайваньский. Правительству будет сложно мобилизовать усилия для дальнейшего повышения ставок.При этом у самого Китая выбор реакции на визит Пелоси неограничен. Можно сбить, но совсем не обязательно сбивать, её самолёт. Американцы сделают из никому не нужной старой мумии героя-мученика и будут размахивать её чучелом ещё лет двести, вышибая слезу у доверчивой публики. Если уж что сбивать, то можно уронить истребитель сопровождения, чтобы у старушки сердце в пятки ушло. А можно вообще никого не ронять, а просто закрыть небо над Тайванем после её прилёта – и пусть сидит на острове с полгода, пока Китай не смилостивится и не отпустит её восвояси. Можно подождать пока она прилетит и улетит и нанести по Тайваню предупредительный ракетный удар. Можно миллиардов на двести-триста американских долговых расписок из китайских резервов выбросить на рынок и посмотреть как валится доллар (правда за это и самим заплатить дорого придётся). В общем у Китая море силовых и не силовых, политических, экономических и финансовых вариантов реакции. Вместе с их различными сочетаниями перечислять можно до бесконечности.Ситуация для США однозначно проигрышная. Убедив Китай, что войны за Тайвань не избежать, визитом Пелоси они дадут Китаю возможность самому выбрать момент и формат начала конфронтации. А это значит, что даже если Пекин решит выдержать паузу, и ответ последует не сразу, США придётся держать в АТР избыточные силы и накапливать на этом направлении избыточные ресурсы на случай войны. Либо же самим, инициативно, открывать параллельно своей антироссийской военной операции на Украине второй фронт против Китая. Война на два фронта никого до добра не доводила (Вильгельм и Адольф не дадут соврать).Байден позвонил, чтобы тихо дезавуировать вредную старуху. Мол, это её частная инициатива, мы её не поддерживаем, но остановить не можем, потому что у нас демократия, а не как у вас – страшный тоталитаризм. Китайцы услышали и промолчали. То, что они подчеркнули зацикленность Байдена на тайваньском кризисе в ходе беседы, но не сообщили о достижении взаимопонимания, свидетельствует о решении Пекина оставить себе руки развязанными для любой возможной реакции.С одной стороны Байден не мог не позвонить. Ситуация действительно критическая и прежде всего для США, где внутриполитические дрязги давно уже обнулили возможность проведения последовательной национально ориентированной внешней политики. С другой, звонил он зря – китайцы прекрасно понимают прогрессирующую слабость Вашингтона, но помнят, что если дать этому зверю отлежаться и прийти в себя, он опять попытается загрызть. Поэтому уступок не будет. Пекин, на пару с Россией будет медленно, но верно душить зверя в его берлоге.Москве также, безусловно выгодны новые американские проблемы на Дальнем Востоке, но не хотелось бы, чтобы кризис перерос в ядерную войну, которая в таком случае и Россию не обойдёт.Пока американская опасность не исчезла, союз России и Китая будет трудно разорвать – наличие общего опасного врага сближает лучше любых других проблем. Но и после исчезновения американской угрозы, если Россия и Китай не изменят своей манере ведения дел – достижения трудного компромисса путём долгих переговоров, взамен конфронтации, их союзу ничего не грозит. Если держава, контролирующая больше половины ресурсов планеты и способная одним движением уничтожить цивилизацию, готова договариваться, с ней договариваются ибо конфронтация себе дороже.Пример США, потерявших на конфронтации с Россией глобальную гегемонию – другим наука.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html

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китай, россия, ищенко, сша, джо байден, нэнси пелоси