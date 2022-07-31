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Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
РФ увеличили группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-31T08:30
2022-07-31T08:30
2022-07-31T08:30
спецоперация
himars
рсзо
установки
сша
украина
россия
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По его мнению, за счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы, потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли.Они не будут объяснять, что это связано с нашими военными успехами, но это будет само собой понятно, ну и важную роль будут играть действия наших войск на линии Северск — Соледар — Артемовск — Славянск - добавил Юрий Кнутов.
https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, рсзо, установки, сша, украина, россия
Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
РФ увеличили группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.