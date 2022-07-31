Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными - 31.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220731/1037045294.html
Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
РФ увеличили группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-31T08:30
2022-07-31T08:30
спецоперация
himars
рсзо
установки
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036686388_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_e3894508be3b23f0c3f6dfd603133405.jpg
По его мнению, за счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы, потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли.Они не будут объяснять, что это связано с нашими военными успехами, но это будет само собой понятно, ну и важную роль будут играть действия наших войск на линии Северск — Соледар — Артемовск — Славянск - добавил Юрий Кнутов.
https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036686388_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_583fe4d7230668ebd8f3dfc048e88280.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
himars, рсзо, установки, сша, украина, россия

Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными

08:30 31.07.2022
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
РФ увеличили группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его мнению, за счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы, потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли.

Наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы. Пока американцы поставляют 10 HIMARS, мы за это время уничтожаем 12-15 этих установок и делаем их бессмысленными. Когда такой процесс будет налажен, в Пентагоне начнут говорить, что поставки не нужны.

Они не будут объяснять, что это связано с нашими военными успехами, но это будет само собой понятно, ну и важную роль будут играть действия наших войск на линии Северск — Соледар — Артемовск — Славянск - добавил Юрий Кнутов.
Юрий Кнутов интервью
20 июля, 19:31
Юрий Кнутов: В той войне, которая идет на Украине, речь идет о том, сохранится ли Россия
 
СпецоперацияHIMARSРСЗОустановкиСШАУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ
11:19Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
11:14Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании
10:54Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне
10:40Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
10:37В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора”
10:18Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
10:13В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО
09:50Китайский фактор: звонок Байдена и проблемы союзника
09:42Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
09:34Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
09:24Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе
09:15Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе
09:00Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации
08:45Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем
08:30Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
08:15Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев
08:00Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины
07:51Мифы и правда о Несторе Махно: золото, анархия и контрразведка
07:45Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров
Лента новостейМолния