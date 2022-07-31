https://ukraina.ru/20220731/1037045294.html

Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными

Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными - 31.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными

РФ увеличили группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-07-31T08:30

2022-07-31T08:30

2022-07-31T08:30

спецоперация

himars

рсзо

установки

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036686388_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_e3894508be3b23f0c3f6dfd603133405.jpg

По его мнению, за счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы, потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли.Они не будут объяснять, что это связано с нашими военными успехами, но это будет само собой понятно, ну и важную роль будут играть действия наших войск на линии Северск — Соледар — Артемовск — Славянск - добавил Юрий Кнутов.

https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, рсзо, установки, сша, украина, россия