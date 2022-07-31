https://ukraina.ru/20220731/1037041065.html

"ВСУ могут неожиданно пойти в наступление на Мелитополь или Изюм" - Прозоров

"ВСУ могут неожиданно пойти в наступление на Мелитополь или Изюм" - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру

"ВСУ могут неожиданно пойти в наступление на Мелитополь или Изюм" - Прозоров

Заявляя о своем наступлении, украинская власть и военное командование отрезают себе пути информационного маневра, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

2022-07-31T07:02

2022-07-31T07:02

2022-07-31T07:02

спецоперация

украина

разведка

россия

сво

херсон

мелитополь

изюм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/65/1034196557_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_8542dc8a04f4ef040a68472a9cfe52c6.jpg

Зеленский и его окружение – они больше сторонники даже не стратегических побед на военном поле, а чисто информационных поводов для "перемог", говорит эксперт.По мнению Прозорова они могут куда-то пойти, например, в ту же Васильевку, попытаться ее отбить, и выдать это за колоссальную победу – раздуть во всех мировых СМИ. А на херсонское направление они просто отвлекают наше внимание – тратят драгоценные ресурсы, в том числе, американские "Хаймарсы", иначе – как-то слишком прямолинейно и тупо - считает экс-сотрудник СБУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, разведка, россия, сво, херсон, мелитополь, изюм