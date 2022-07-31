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"ВСУ могут неожиданно пойти в наступление на Мелитополь или Изюм" - Прозоров
"ВСУ могут неожиданно пойти в наступление на Мелитополь или Изюм" - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру
"ВСУ могут неожиданно пойти в наступление на Мелитополь или Изюм" - Прозоров
Заявляя о своем наступлении, украинская власть и военное командование отрезают себе пути информационного маневра, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
2022-07-31T07:02
2022-07-31T07:02
2022-07-31T07:02
спецоперация
украина
разведка
россия
сво
херсон
мелитополь
изюм
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Зеленский и его окружение – они больше сторонники даже не стратегических побед на военном поле, а чисто информационных поводов для "перемог", говорит эксперт.По мнению Прозорова они могут куда-то пойти, например, в ту же Васильевку, попытаться ее отбить, и выдать это за колоссальную победу – раздуть во всех мировых СМИ. А на херсонское направление они просто отвлекают наше внимание – тратят драгоценные ресурсы, в том числе, американские "Хаймарсы", иначе – как-то слишком прямолинейно и тупо - считает экс-сотрудник СБУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, разведка, россия, сво, херсон, мелитополь, изюм
"ВСУ могут неожиданно пойти в наступление на Мелитополь или Изюм" - Прозоров
Заявляя о своем наступлении, украинская власть и военное командование отрезают себе пути информационного маневра, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
У меня в связи с этим возникает вопрос, а нет ли здесь более хитрой игры? Они отвлекают наше внимание на херсонское направление, а сами планируют удар где-то в другом месте, например, в районе Изюма, или на запорожском направлении, или в сторону Мелитополя. Может быть так.
Зеленский и его окружение – они больше сторонники даже не стратегических побед на военном поле, а чисто информационных поводов для "перемог", говорит эксперт.
По мнению Прозорова они могут куда-то пойти, например, в ту же Васильевку, попытаться ее отбить, и выдать это за колоссальную победу – раздуть во всех мировых СМИ. А на херсонское направление они просто отвлекают наше внимание – тратят драгоценные ресурсы, в том числе, американские "Хаймарсы", иначе – как-то слишком прямолинейно и тупо - считает экс-сотрудник СБУ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.