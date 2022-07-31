Украинские спецслужбы по теме самолетов действовали очень непрофессионально - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Украинские спецслужбы по теме самолетов действовали очень непрофессионально - Прозоров
Украинские спецслужбы по теме самолетов действовали очень непрофессионально - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру
Украинские спецслужбы по теме самолетов действовали очень непрофессионально - Прозоров
Сложилось впечатление, что украинские сотрудники просто обзванивали всех подряд летчиков, в надежде, что кто-то из них клюнет на такую наживку, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
2022-07-31T06:15
2022-07-31T06:15
спецоперация
россия
украина
всу
гур моу
самолет
угон
сбу
фсб
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Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб наша контрразведка получила данные, благодаря которым российская армия уничтожила ряд военных объектов ВСУ.После того, как российские спецслужбы узнали о попытке угона самолетов, они подготовили им наживку, только уже - со своей стороны - отметил Прозоров.Сейчас согласиться на вербовку украинскими спецслужбами - это, как говорит молодежь, вообще зашквар, тем более, военному летчику, а, материальное положение у пилотов ВКС РФ достаточно хорошее - подчеркнул экс-сотрудник Службы безопасности Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html
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россия, украина, всу, гур моу, самолет, угон, сбу, фсб

Украинские спецслужбы по теме самолетов действовали очень непрофессионально - Прозоров

06:15 31.07.2022
 
© Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы в Ростовской области
Репетиция воздушной части парада Победы в Ростовской области
© Пресс-служба Южного военного округа
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Сложилось впечатление, что украинские сотрудники просто обзванивали всех подряд летчиков, в надежде, что кто-то из них клюнет на такую наживку, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб наша контрразведка получила данные, благодаря которым российская армия уничтожила ряд военных объектов ВСУ.
После того, как российские спецслужбы узнали о попытке угона самолетов, они подготовили им наживку, только уже - со своей стороны - отметил Прозоров.
Тупая, одноходовая комбинация. Это очень напоминает, как западные спецслужбы пытались вербовать советских секретоносителей, вот уже под конец развала Советского Союза. Они просто приходили и говорили: идите к нам, мы вам дадим денег и паспорт. Вот также тупо.
Сейчас согласиться на вербовку украинскими спецслужбами - это, как говорит молодежь, вообще зашквар, тем более, военному летчику, а, материальное положение у пилотов ВКС РФ достаточно хорошее - подчеркнул экс-сотрудник Службы безопасности Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Василий Прозоров интервью - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 13:09
Василий Прозоров: Вопрос с террористическим подпольем ВСУ и ГУР будет решен качественно
 
СпецоперацияРоссияУкраинаВСУГУР МОУсамолетугонСБУФСБ
 
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