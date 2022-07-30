"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Если в начале спецоперации РФ на Украине польские медиа, журналисты и эксперты заверяли соотечественников, что киевский режим непременно победит Россию, то сейчас в ведущих СМИ начали появляться публикации, подвергающие сомнению данный тезис. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
В качестве примера эксперт описывает статью в одном из ведущих изданий страны, газете Rzeczpospolita, с заголовком "Что, если Украина проиграет".
В ней автор ставит вопрос, что победа Украины спорная, что русские по кускам отбирают всё больше её территорий и что нельзя сравнивать военный и экономический потенциал Киева и Москвы. А это означает, что нужно ставить вопрос о сделке между конфликтующими сторонами.
Стремидловский рассказывает о нервной реакции польских "ястребов" на подобные публикации, и отмечает, что со временем их становится больше.
22 июля, 08:34Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперацияВ информационном пространстве обсуждается информация о том, что после Донбасса ключевые события развернутся на херсонском направлении. Так ли это, и какие города дальше по списку, в интервью изданию Украина.ру ответил военный журналист Роман Сапоньков
Полностью интервью можно прочитать здесь.