"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков - 30.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков
"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков - 30.07.2022 Украина.ру
"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков
Если в начале спецоперации РФ на Украине польские медиа, журналисты и эксперты заверяли соотечественников, что киевский режим непременно победит Россию, то сейчас в ведущих СМИ начали появляться публикации, подвергающие сомнению данный тезис. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
2022-07-30T08:15
2022-07-30T08:15
спецоперация
новости
польша
эксперт
сми
киевский режим
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В качестве примера эксперт описывает статью в одном из ведущих изданий страны, газете Rzeczpospolita, с заголовком "Что, если Украина проиграет".Стремидловский рассказывает о нервной реакции польских "ястребов" на подобные публикации, и отмечает, что со временем их становится больше.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, польша, эксперт, сми, киевский режим

"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков

08:15 30.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если в начале спецоперации РФ на Украине польские медиа, журналисты и эксперты заверяли соотечественников, что киевский режим непременно победит Россию, то сейчас в ведущих СМИ начали появляться публикации, подвергающие сомнению данный тезис. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
В качестве примера эксперт описывает статью в одном из ведущих изданий страны, газете Rzeczpospolita, с заголовком "Что, если Украина проиграет".

В ней автор ставит вопрос, что победа Украины спорная, что русские по кускам отбирают всё больше её территорий и что нельзя сравнивать военный и экономический потенциал Киева и Москвы. А это означает, что нужно ставить вопрос о сделке между конфликтующими сторонами.

Станислав Стремидловский
Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
Стремидловский рассказывает о нервной реакции польских "ястребов" на подобные публикации, и отмечает, что со временем их становится больше.
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:34
Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперацияВ информационном пространстве обсуждается информация о том, что после Донбасса ключевые события развернутся на херсонском направлении. Так ли это, и какие города дальше по списку, в интервью изданию Украина.ру ответил военный журналист Роман Сапоньков
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиПольшаэкспертСМИкиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
08:30"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана
08:15"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков
08:00Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков
07:45Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс
07:30Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы
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