https://ukraina.ru/20220730/1037019649.html

"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков

"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков - 30.07.2022 Украина.ру

"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков

Если в начале спецоперации РФ на Украине польские медиа, журналисты и эксперты заверяли соотечественников, что киевский режим непременно победит Россию, то сейчас в ведущих СМИ начали появляться публикации, подвергающие сомнению данный тезис. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM

2022-07-30T08:15

2022-07-30T08:15

2022-07-30T08:15

спецоперация

новости

польша

эксперт

сми

киевский режим

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В качестве примера эксперт описывает статью в одном из ведущих изданий страны, газете Rzeczpospolita, с заголовком "Что, если Украина проиграет".Стремидловский рассказывает о нервной реакции польских "ястребов" на подобные публикации, и отмечает, что со временем их становится больше.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220722/1036758918.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, эксперт, сми, киевский режим