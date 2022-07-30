https://ukraina.ru/20220730/1037003600.html
"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий
"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий - 30.07.2022 Украина.ру
"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий
Самый главный вопрос, вставший сейчас перед Запорожской и Херсонской областями, состоит в нехватке кадров. Острее всего ситуация с логистами и журналистами, считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-30T05:30
2022-07-30T05:30
2022-07-30T05:30
новости
эксперт
освобождённые регионы украины
проблема
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/68/1034276866_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_22bbe3cb74894d17f7afcdef24d545f0.jpg.webp
"Нужны логисты, которые знают, как правильно формировать логистические потоки, когда что собирать, куда отвозить, и чтобы это имело товарный вид, вся эта продукция для людей. нужны не только логисты, но и журналисты, которые смогут выстраивать правильно и грамотно информационную политику в регионе. Поэтому, прежде всего, нужны кадры, и привлекать эти кадры на эти территории надо не сегодня, а уже вчера", - сказал он.Эксперт пояснил, что перед военно-гражданскими администрациями сейчас стоит огромный пул проблем. В их числе подача газа и воды.Поэтому в ближайшее время, рассказал Цуркин, в освобожденных регионах будут привлекать профильных специалистов, консультантов, которые будут выстраивать те или иные процессы, и не будут бояться этого делать.Полностью интервью с Анатолием Цуркиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220729/1036963604.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/68/1034276866_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_97ba418c90b3e2e380d9af2ffb874d99.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, освобождённые регионы украины, проблема
"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий
Самый главный вопрос, вставший сейчас перед Запорожской и Херсонской областями, состоит в нехватке кадров. Острее всего ситуация с логистами и журналистами, считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Нужны логисты, которые знают, как правильно формировать логистические потоки, когда что собирать, куда отвозить, и чтобы это имело товарный вид, вся эта продукция для людей. нужны не только логисты, но и журналисты, которые смогут выстраивать правильно и грамотно информационную политику в регионе. Поэтому, прежде всего, нужны кадры, и привлекать эти кадры на эти территории надо не сегодня, а уже вчера", - сказал он.
Эксперт пояснил, что перед военно-гражданскими администрациями сейчас стоит огромный пул проблем. В их числе подача газа и воды.
Поэтому в ближайшее время, рассказал Цуркин, в освобожденных регионах будут привлекать профильных специалистов, консультантов, которые будут выстраивать те или иные процессы, и не будут бояться этого делать.
Полностью интервью с Анатолием Цуркиным можно прочитать здесь: