https://ukraina.ru/20220730/1037003600.html

"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий

"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий - 30.07.2022 Украина.ру

"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий

Самый главный вопрос, вставший сейчас перед Запорожской и Херсонской областями, состоит в нехватке кадров. Острее всего ситуация с логистами и журналистами, считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-30T05:30

2022-07-30T05:30

2022-07-30T05:30

новости

эксперт

освобождённые регионы украины

проблема

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"Нужны логисты, которые знают, как правильно формировать логистические потоки, когда что собирать, куда отвозить, и чтобы это имело товарный вид, вся эта продукция для людей. нужны не только логисты, но и журналисты, которые смогут выстраивать правильно и грамотно информационную политику в регионе. Поэтому, прежде всего, нужны кадры, и привлекать эти кадры на эти территории надо не сегодня, а уже вчера", - сказал он.Эксперт пояснил, что перед военно-гражданскими администрациями сейчас стоит огромный пул проблем. В их числе подача газа и воды.Поэтому в ближайшее время, рассказал Цуркин, в освобожденных регионах будут привлекать профильных специалистов, консультантов, которые будут выстраивать те или иные процессы, и не будут бояться этого делать.Полностью интервью с Анатолием Цуркиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220729/1036963604.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, освобождённые регионы украины, проблема