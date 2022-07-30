"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий - 30.07.2022 Украина.ру
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"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий
"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий - 30.07.2022 Украина.ру
"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий
Самый главный вопрос, вставший сейчас перед Запорожской и Херсонской областями, состоит в нехватке кадров. Острее всего ситуация с логистами и журналистами, считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-30T05:30
2022-07-30T05:30
новости
эксперт
освобождённые регионы украины
проблема
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"Нужны логисты, которые знают, как правильно формировать логистические потоки, когда что собирать, куда отвозить, и чтобы это имело товарный вид, вся эта продукция для людей. нужны не только логисты, но и журналисты, которые смогут выстраивать правильно и грамотно информационную политику в регионе. Поэтому, прежде всего, нужны кадры, и привлекать эти кадры на эти территории надо не сегодня, а уже вчера", - сказал он.Эксперт пояснил, что перед военно-гражданскими администрациями сейчас стоит огромный пул проблем. В их числе подача газа и воды.Поэтому в ближайшее время, рассказал Цуркин, в освобожденных регионах будут привлекать профильных специалистов, консультантов, которые будут выстраивать те или иные процессы, и не будут бояться этого делать.Полностью интервью с Анатолием Цуркиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220729/1036963604.html
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новости, эксперт, освобождённые регионы украины, проблема

"Уже вчера": эксперт назвал главную проблему освобожденных территорий

05:30 30.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, кинотеатр "Украина", 30 июня 2022
Херсон, кинотеатр Украина, 30 июня 2022
© Татьяна Чугаенко
Читать в
Самый главный вопрос, вставший сейчас перед Запорожской и Херсонской областями, состоит в нехватке кадров. Острее всего ситуация с логистами и журналистами, считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Нужны логисты, которые знают, как правильно формировать логистические потоки, когда что собирать, куда отвозить, и чтобы это имело товарный вид, вся эта продукция для людей. нужны не только логисты, но и журналисты, которые смогут выстраивать правильно и грамотно информационную политику в регионе. Поэтому, прежде всего, нужны кадры, и привлекать эти кадры на эти территории надо не сегодня, а уже вчера", - сказал он.
Эксперт пояснил, что перед военно-гражданскими администрациями сейчас стоит огромный пул проблем. В их числе подача газа и воды.
Поэтому в ближайшее время, рассказал Цуркин, в освобожденных регионах будут привлекать профильных специалистов, консультантов, которые будут выстраивать те или иные процессы, и не будут бояться этого делать.
Полностью интервью с Анатолием Цуркиным можно прочитать здесь:
Анатолий Цуркин интервью
Вчера, 07:14
"Нужны кадры". Анатолий Цуркин о проблемах Крыма и освобожденных областей
 
Новостиэкспертосвобождённые регионы Украиныпроблема
 
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