Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом - 30.07.2022 Украина.ру
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Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом
Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом - 30.07.2022 Украина.ру
Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом
Сегодня в Херсонскую и Запорожскую области поставляются все товары российского производства без ограничений, кроме товаров, которые запрещены к пересечению государственной границы. Об этом в интервью издания Украина.ру рассказал экс-министр транспорта республики Крым Анатолий Цуркин
2022-07-30T04:30
2022-07-30T04:30
новости
пиво
товары
херсон
запорожье
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В числе запретных, пояснил он, предметы старины, антиквариат и товары, на которые требуется специальное разрешение в рамках законодательства. В числе последних – минеральные удобрения, их вывоз из РФ запрещен."Что касается других грузов, то они без проблем завозятся. В основном сегодня это товары народного потребления, начиная… От всего, начиная от пива. Пиво идет в эти области потоком, можно сказать, что граждане там пиво любят, не столько ликероводочные изделия, сколько пиво. Пиво уходит фурами", - рассказал Цуркин.Также в числе самых востребованных в Херсонской и Запорожской областях - топливо и мазут, которые также приезжают в эти регионы из России.Полностью интервью с Анатолием Цуркиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220729/1036963604.html
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новости, пиво, товары, херсон, запорожье

Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом

04:30 30.07.2022
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПивоваренный завод компании "САН ИнБев" в Ивановской области
Пивоваренный завод компании САН ИнБев в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Сегодня в Херсонскую и Запорожскую области поставляются все товары российского производства без ограничений, кроме товаров, которые запрещены к пересечению государственной границы. Об этом в интервью издания Украина.ру рассказал экс-министр транспорта республики Крым Анатолий Цуркин
В числе запретных, пояснил он, предметы старины, антиквариат и товары, на которые требуется специальное разрешение в рамках законодательства. В числе последних – минеральные удобрения, их вывоз из РФ запрещен.
"Что касается других грузов, то они без проблем завозятся. В основном сегодня это товары народного потребления, начиная… От всего, начиная от пива. Пиво идет в эти области потоком, можно сказать, что граждане там пиво любят, не столько ликероводочные изделия, сколько пиво. Пиво уходит фурами", - рассказал Цуркин.
Также в числе самых востребованных в Херсонской и Запорожской областях - топливо и мазут, которые также приезжают в эти регионы из России.
Полностью интервью с Анатолием Цуркиным можно прочитать здесь:
Анатолий Цуркин интервью
Вчера, 07:14
"Нужны кадры". Анатолий Цуркин о проблемах Крыма и освобожденных областей
 
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