https://ukraina.ru/20220730/1036999069.html

Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом

Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом - 30.07.2022 Украина.ру

Пиво уходит фурами: Цуркин рассказал, что везут в Запорожье и Херсон, а что - под запретом

Сегодня в Херсонскую и Запорожскую области поставляются все товары российского производства без ограничений, кроме товаров, которые запрещены к пересечению государственной границы. Об этом в интервью издания Украина.ру рассказал экс-министр транспорта республики Крым Анатолий Цуркин

2022-07-30T04:30

2022-07-30T04:30

2022-07-30T04:30

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В числе запретных, пояснил он, предметы старины, антиквариат и товары, на которые требуется специальное разрешение в рамках законодательства. В числе последних – минеральные удобрения, их вывоз из РФ запрещен."Что касается других грузов, то они без проблем завозятся. В основном сегодня это товары народного потребления, начиная… От всего, начиная от пива. Пиво идет в эти области потоком, можно сказать, что граждане там пиво любят, не столько ликероводочные изделия, сколько пиво. Пиво уходит фурами", - рассказал Цуркин.Также в числе самых востребованных в Херсонской и Запорожской областях - топливо и мазут, которые также приезжают в эти регионы из России.Полностью интервью с Анатолием Цуркиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220729/1036963604.html

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новости, пиво, товары, херсон, запорожье