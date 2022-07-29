"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе - 29.07.2022 Украина.ру
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"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе - 29.07.2022 Украина.ру
"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство России обеспечить нормальные условия жизни жителям Донбасса на грядущую зиму, передает 29 июля СМИ
2022-07-29T15:09
2022-07-29T15:09
новости
владимир путин
донбасс
жилье
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Он отметил, что граждане ЛДНР должны иметь комфортные условия жизни в период холодов, а те, кто из-за военных действий лишился жилья – получить его."Попросил бы вас быть в контакте с руководством ЛНР и ДНР отработать эти вопросы, тем более, что сейчас разгар лета, но зима не за горами", - сказал президент.Путин заметил, что впоследствии российскому правительству необходимо выйти на строительства достойного жилья для жителей Донбасса.
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новости, владимир путин, донбасс, жилье

"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе

15:09 29.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин призвал правительство России обеспечить нормальные условия жизни жителям Донбасса на грядущую зиму, передает 29 июля СМИ
Он отметил, что граждане ЛДНР должны иметь комфортные условия жизни в период холодов, а те, кто из-за военных действий лишился жилья – получить его.
"Попросил бы вас быть в контакте с руководством ЛНР и ДНР отработать эти вопросы, тем более, что сейчас разгар лета, но зима не за горами", - сказал президент.
Путин заметил, что впоследствии российскому правительству необходимо выйти на строительства достойного жилья для жителей Донбасса.
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"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полициюВ Одессе полиция разыскивает местного жителя, которого обвинили в высказывании пророссийских взглядов в разговоре с соседями, сообщает пресс-служба ведомства 28 июля
 
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