https://ukraina.ru/20220729/1037019151.html
"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе - 29.07.2022 Украина.ру
"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство России обеспечить нормальные условия жизни жителям Донбасса на грядущую зиму, передает 29 июля СМИ
2022-07-29T15:09
2022-07-29T15:09
2022-07-29T15:09
новости
владимир путин
донбасс
жилье
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Он отметил, что граждане ЛДНР должны иметь комфортные условия жизни в период холодов, а те, кто из-за военных действий лишился жилья – получить его."Попросил бы вас быть в контакте с руководством ЛНР и ДНР отработать эти вопросы, тем более, что сейчас разгар лета, но зима не за горами", - сказал президент.Путин заметил, что впоследствии российскому правительству необходимо выйти на строительства достойного жилья для жителей Донбасса.
https://ukraina.ru/20220728/1036975297.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, донбасс, жилье
"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство России обеспечить нормальные условия жизни жителям Донбасса на грядущую зиму, передает 29 июля СМИ