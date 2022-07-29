https://ukraina.ru/20220729/1037015481.html
Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ
Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ
Российские системы ПВО сейчас эффективно сбивают ракеты HIMARS и мастерство обороны РФ растет, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-29T14:25
2022-07-29T14:25
2022-07-29T14:25
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Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром Запорожской области, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.Он рассказал, что атомная станция хорошо защищена, потому что она строилась с расчетом, что сможет выдержать прямое попадание бомбы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220729/1037013105.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, всу, вс рф, пво
Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ
Российские системы ПВО сейчас эффективно сбивают ракеты HIMARS и мастерство обороны РФ растет, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром Запорожской области, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.
До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Наши средства ПВО очень эффективны и сейчас их мастерство очень здорово растет. Ребята на "Бук-М3" стали в 10 из 10 случаев сбивать "Хаймарсы". Это говорит о том, что быстро эффективность обороны растет — 98% там, а будет 100%. Будут усиливать сейчас, и, конечно, объектовую тоже. Есть войсковая, а есть объектовая.
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Он рассказал, что атомная станция хорошо защищена, потому что она строилась с расчетом, что сможет выдержать прямое попадание бомбы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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