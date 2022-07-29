Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ

Наши средства ПВО очень эффективны и сейчас их мастерство очень здорово растет. Ребята на "Бук-М3" стали в 10 из 10 случаев сбивать "Хаймарсы". Это говорит о том, что быстро эффективность обороны растет — 98% там, а будет 100%. Будут усиливать сейчас, и, конечно, объектовую тоже. Есть войсковая, а есть объектовая.

Алексей Подберёзкин Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Директор Центра военно-политических исследований МГИМО