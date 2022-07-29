Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
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Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ
Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ
Российские системы ПВО сейчас эффективно сбивают ракеты HIMARS и мастерство обороны РФ растет, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-29T14:25
2022-07-29T14:25
новости
запорожская аэс
всу
вс рф
пво
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Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром Запорожской области, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.Он рассказал, что атомная станция хорошо защищена, потому что она строилась с расчетом, что сможет выдержать прямое попадание бомбы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, запорожская аэс, всу, вс рф, пво

Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ

14:25 29.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские системы ПВО сейчас эффективно сбивают ракеты HIMARS и мастерство обороны РФ растет, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром Запорожской области, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.
До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Наши средства ПВО очень эффективны и сейчас их мастерство очень здорово растет. Ребята на "Бук-М3" стали в 10 из 10 случаев сбивать "Хаймарсы". Это говорит о том, что быстро эффективность обороны растет — 98% там, а будет 100%. Будут усиливать сейчас, и, конечно, объектовую тоже. Есть войсковая, а есть объектовая.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Он рассказал, что атомная станция хорошо защищена, потому что она строилась с расчетом, что сможет выдержать прямое попадание бомбы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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