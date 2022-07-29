https://ukraina.ru/20220729/1037008603.html
Зеленский рассорил Александра Ревву и его отца
Зеленский рассорил Александра Ревву и его отца - 29.07.2022 Украина.ру
Зеленский рассорил Александра Ревву и его отца
Отец шоумена Александра Реввы Владимир Ревва рассказал, что разорвал отношения с сыном из-за его позиции и дружбы с Владимиром Зеленским, об этом он рассказал в интервью kp.ru 27 июля
2022-07-29T12:22
2022-07-29T12:22
2022-07-29T12:22
новости
александр ревва
отец
донецк
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С начала СВО Александр Ревва, по информации СМИ, уехал в Испанию, хотя менеджеры артиста отрицают эту информацию.Как рассказал журналистам его отец, конфликт произошел из-за того, что сын "участвовал вместе с Меладзе в сборище против спецоперации", а с 2014 ни раз не посетил родной Донецк.Также, он рассказал, что лучшим другом Реввы был Зеленский и потому Александр ездил не в ДНР, а на Украину.С начала спецоперации на Украине некоторые российские артисты высказались в поддержку киевского режима и покинули территорию РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр ревва, отец, донецк
Зеленский рассорил Александра Ревву и его отца
Отец шоумена Александра Реввы Владимир Ревва рассказал, что разорвал отношения с сыном из-за его позиции и дружбы с Владимиром Зеленским, об этом он рассказал в интервью kp.ru 27 июля
С начала СВО Александр Ревва, по информации СМИ, уехал в Испанию, хотя менеджеры артиста отрицают эту информацию.
Как рассказал
журналистам его отец, конфликт произошел из-за того, что сын "участвовал вместе с Меладзе в сборище против спецоперации", а с 2014 ни раз не посетил родной Донецк.
Также, он рассказал, что лучшим другом Реввы был Зеленский и потому Александр ездил не в ДНР, а на Украину.
С начала спецоперации на Украине некоторые российские артисты высказались в поддержку киевского режима и покинули территорию РФ.