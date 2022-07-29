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Зеленский рассорил Александра Ревву и его отца

Зеленский рассорил Александра Ревву и его отца - 29.07.2022 Украина.ру

Зеленский рассорил Александра Ревву и его отца

Отец шоумена Александра Реввы Владимир Ревва рассказал, что разорвал отношения с сыном из-за его позиции и дружбы с Владимиром Зеленским, об этом он рассказал в интервью kp.ru 27 июля

2022-07-29T12:22

2022-07-29T12:22

2022-07-29T12:22

новости

александр ревва

отец

донецк

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С начала СВО Александр Ревва, по информации СМИ, уехал в Испанию, хотя менеджеры артиста отрицают эту информацию.Как рассказал журналистам его отец, конфликт произошел из-за того, что сын "участвовал вместе с Меладзе в сборище против спецоперации", а с 2014 ни раз не посетил родной Донецк.Также, он рассказал, что лучшим другом Реввы был Зеленский и потому Александр ездил не в ДНР, а на Украину.С начала спецоперации на Украине некоторые российские артисты высказались в поддержку киевского режима и покинули территорию РФ.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр ревва, отец, донецк