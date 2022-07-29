https://ukraina.ru/20220729/1036996584.html
Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИ
Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИ - 29.07.2022 Украина.ру
Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИ
Британские корабли помогают осуществлять перекачку российской нефти с одного танкера на другой у берегов Соединённого Королевства, что помогает без проблем отправлять её в Азию. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 июля в британской газете Independent
2022-07-29T09:38
2022-07-29T09:38
2022-07-29T10:33
великобритания
нефть
санкции
китай
индия
греция
кипр
мальта
либерия
монако
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Большинство жителей симпатичного английского городка Саутволд в графстве Саффолк не знают, что недалеко от их песчаных пляжей осуществляется процесс перекачки российской нефти, говорит автор статьи.Газета выяснила, что в мае, после осуществления такого процесса, два танкера, принявшие груз российской нефти на сумму в 165 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 12 миллиардов рублей), отправились в Персидский залив и Сингапур.Участие британских кораблей в процессе перекачки российской нефти не является незаконным, и оно указывает на существование "огромных дыр" в западных санкциях, отмечает газета.Перекачка осуществляется вне британских территориальных вод. Участвовавшие в процессе танкеры зарегистрированы в Германии и Либерии, а управляются компаниями из Греции, Мальты и Монако.Поэтому местная компания, Wood Marine, обеспечившая катамаран, обслуживавший танкер во время процесса перекачки, с полным основанием заявила изданию, что она строго соблюдает наложенные на РФ санкции и ни за что не стала бы иметь дело с "российским кораблём или российским экипажем".Что же касается нефти, то санкции не обязывают её проверять, где была загружена нефть на обслуживаемых ей танкерах. Владелец компании заявил, что она "всего лишь обеспечивает услуги такси на море".Не вызывает сомнений то, что успешный "поворот в сторону Азии" российского президента оказался очень прибыльным.Нежелание Европы вводить полное эмбарго на российскую нефть поставило её в чрезвычайно плохое положение. С другой, доходы России только увеличились, заключает британское издание.
https://ukraina.ru/20220726/1036851114.html
https://ukraina.ru/20180523/1020379740.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
великобритания, нефть, санкции, китай, индия, греция, кипр, мальта, либерия, монако, танкеры, новости
Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИ
09:38 29.07.2022 (обновлено: 10:33 29.07.2022)
Британские корабли помогают осуществлять перекачку российской нефти с одного танкера на другой у берегов Соединённого Королевства, что помогает без проблем отправлять её в Азию. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 июля в британской газете Independent
Большинство жителей симпатичного английского городка Саутволд в графстве Саффолк не знают, что недалеко от их песчаных пляжей осуществляется процесс перекачки российской нефти, говорит автор статьи
.
Газета выяснила, что в мае, после осуществления такого процесса, два танкера, принявшие груз российской нефти на сумму в 165 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 12 миллиардов рублей), отправились в Персидский залив и Сингапур.
Эти процессы перекачки являются одним из звеньев международной цепи, которая помогла [президенту РФ] Владимиру Путину быстро переместить продажи нефти в Азию, когда количество европейских покупателей сократилось. Бум торговли с Китаем и Индией помог раздуть прибыль Кремля до беспрецедентного уровня.
Independent
Британская газета
Участие британских кораблей в процессе перекачки российской нефти не является незаконным, и оно указывает на существование "огромных дыр" в западных санкциях, отмечает газета.
Перекачка осуществляется вне британских территориальных вод. Участвовавшие в процессе танкеры зарегистрированы в Германии и Либерии, а управляются компаниями из Греции, Мальты и Монако.
Поэтому местная компания, Wood Marine, обеспечившая катамаран, обслуживавший танкер во время процесса перекачки, с полным основанием заявила изданию, что она строго соблюдает наложенные на РФ санкции и ни за что не стала бы иметь дело с "российским кораблём или российским экипажем".
Что же касается нефти, то санкции не обязывают её проверять, где была загружена нефть на обслуживаемых ей танкерах. Владелец компании заявил, что она "всего лишь обеспечивает услуги такси на море".
"Европейские корабли, особенно связанные с Грецией, Кипром и Мальтой, издеваются над попытками ЕС ввести санкции против военной машины Путина", - заявил один из опрошенных газетой экспертов.
Не вызывает сомнений то, что успешный "поворот в сторону Азии" российского президента оказался очень прибыльным.
Китай быстро стал крупнейшим покупателем российской нефти, закупив в прошлом месяце 8,4 млн баррелей, что на 40% больше, чем год назад. Индия также резко увеличила свой экспорт (видимо, имеется в виду импорт – Ред.). Этот скачок был бы невозможен без помощи европейских моряков.
Independent
Британская газета
Нежелание Европы вводить полное эмбарго на российскую нефть поставило её в чрезвычайно плохое положение. С другой, доходы России только увеличились, заключает британское издание.