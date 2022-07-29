https://ukraina.ru/20220729/1036996584.html

Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИ

Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИ - 29.07.2022 Украина.ру

Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИ

Британские корабли помогают осуществлять перекачку российской нефти с одного танкера на другой у берегов Соединённого Королевства, что помогает без проблем отправлять её в Азию. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 июля в британской газете Independent

2022-07-29T09:38

2022-07-29T09:38

2022-07-29T10:33

великобритания

нефть

санкции

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кипр

мальта

либерия

монако

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Большинство жителей симпатичного английского городка Саутволд в графстве Саффолк не знают, что недалеко от их песчаных пляжей осуществляется процесс перекачки российской нефти, говорит автор статьи.Газета выяснила, что в мае, после осуществления такого процесса, два танкера, принявшие груз российской нефти на сумму в 165 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 12 миллиардов рублей), отправились в Персидский залив и Сингапур.Участие британских кораблей в процессе перекачки российской нефти не является незаконным, и оно указывает на существование "огромных дыр" в западных санкциях, отмечает газета.Перекачка осуществляется вне британских территориальных вод. Участвовавшие в процессе танкеры зарегистрированы в Германии и Либерии, а управляются компаниями из Греции, Мальты и Монако.Поэтому местная компания, Wood Marine, обеспечившая катамаран, обслуживавший танкер во время процесса перекачки, с полным основанием заявила изданию, что она строго соблюдает наложенные на РФ санкции и ни за что не стала бы иметь дело с "российским кораблём или российским экипажем".Что же касается нефти, то санкции не обязывают её проверять, где была загружена нефть на обслуживаемых ей танкерах. Владелец компании заявил, что она "всего лишь обеспечивает услуги такси на море".Не вызывает сомнений то, что успешный "поворот в сторону Азии" российского президента оказался очень прибыльным.Нежелание Европы вводить полное эмбарго на российскую нефть поставило её в чрезвычайно плохое положение. С другой, доходы России только увеличились, заключает британское издание.

https://ukraina.ru/20220726/1036851114.html

https://ukraina.ru/20180523/1020379740.html

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великобритания, нефть, санкции, китай, индия, греция, кипр, мальта, либерия, монако, танкеры, новости