https://ukraina.ru/20220729/1036996140.html

Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа

Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа - 29.07.2022 Украина.ру

Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа

Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика. Об этом заявил 28 июля глава компании Айгарс Калвитис в эфире Латвийского телевидения

2022-07-29T08:53

2022-07-29T08:53

2022-07-29T09:02

газ

латвия

новости

россия

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"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", - сказал он.Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на поставку российского газа, а глава латвийского МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходится без этого канала поставок ресурсов.В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена.

https://ukraina.ru/20220727/1036904008.html

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газ, латвия, новости, россия