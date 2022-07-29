https://ukraina.ru/20220729/1036996140.html
Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа
Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа - 29.07.2022 Украина.ру
Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа
Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика. Об этом заявил 28 июля глава компании Айгарс Калвитис в эфире Латвийского телевидения
2022-07-29T08:53
2022-07-29T08:53
2022-07-29T09:02
газ
латвия
новости
россия
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"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", - сказал он.Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на поставку российского газа, а глава латвийского МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходится без этого канала поставок ресурсов.В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена.
https://ukraina.ru/20220727/1036904008.html
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Украина.ру
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газ, латвия, новости, россия
Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа
08:53 29.07.2022 (обновлено: 09:02 29.07.2022)
Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика. Об этом заявил 28 июля глава компании Айгарс Калвитис в эфире Латвийского телевидения
"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", - сказал он.
Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.
Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на поставку российского газа, а глава латвийского МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходится без этого канала поставок ресурсов.
В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена.