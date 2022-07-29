Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа - 29.07.2022 Украина.ру
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Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа
Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа - 29.07.2022 Украина.ру
Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа
Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика. Об этом заявил 28 июля глава компании Айгарс Калвитис в эфире Латвийского телевидения
2022-07-29T08:53
2022-07-29T09:02
газ
латвия
новости
россия
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"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", - сказал он.Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на поставку российского газа, а глава латвийского МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходится без этого канала поставок ресурсов.В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена.
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газ, латвия, новости, россия

Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа

08:53 29.07.2022 (обновлено: 09:02 29.07.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика. Об этом заявил 28 июля глава компании Айгарс Калвитис в эфире Латвийского телевидения
"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик... (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", - сказал он.
Калвитис также заверил, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.
Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на поставку российского газа, а глава латвийского МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намерена обходится без этого канала поставок ресурсов.
В мае комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Ранее руководство Latvijas Gāze сообщило на официальном сайте компании, что "процедура расчетов за газ в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна". Однако затем эта публикация была удалена.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:36
"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%Со среды, 27 июля, "Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть Европа будет получать по "СП" не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов. Об этом 27 июля написали РИА Новости
 
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