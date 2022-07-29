Журналист Bloomberg предсказала Германии потерю лидерства в ЕС - 29.07.2022 Украина.ру
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Журналист Bloomberg предсказала Германии потерю лидерства в ЕС
Журналист Bloomberg предсказала Германии потерю лидерства в ЕС - 29.07.2022 Украина.ру
Журналист Bloomberg предсказала Германии потерю лидерства в ЕС
Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе. Об этом 28 июля сообщила журналист Мария Тадео в статье для агентства Bloomberg
2022-07-29T07:40
2022-07-29T07:40
германия
ес
новости
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Такое положение дел обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России."Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей", - говорится в публикации.Тадео полагает, что Германия на сегодняшний день может уступить свои лидерские позиции южным странам Евросоюза. По словам журналиста, главным минусом немецкой экономической модели стала ее зависимость от России.Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявляла, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
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германия, ес, новости

Журналист Bloomberg предсказала Германии потерю лидерства в ЕС

07:40 29.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВиды Берлина
Виды Берлина - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе. Об этом 28 июля сообщила журналист Мария Тадео в статье для агентства Bloomberg
Такое положение дел обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России.
"Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей", - говорится в публикации.
Тадео полагает, что Германия на сегодняшний день может уступить свои лидерские позиции южным странам Евросоюза.
По словам журналиста, главным минусом немецкой экономической модели стала ее зависимость от России.

"Пока Берлин оправляется от шока, юг Европы начинает проявлять все больше активности и напористости. Это не месть за навязанный Германией режим строгой экономии, а перегруппировка сил, которая в конечном итоге может оздоровить Евросоюз", - резюмировала Тадео.

Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики.
Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявляла, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
 
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