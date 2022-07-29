"Мы за Россию": турки поддержали скандирование имени Путина на матче с киевским "Динамо"

"Правильно, что скандировали. Эти европейцы – лицемеры. Если киевское "Динамо" выводят в следующий тур в попытке заискивать перед Украиной, то получают такой ответ, словно пощечину. Потому что им придется иметь дело с Путиным", "Эти отморозки-киевляне заслуживают большего. Они посчитали, что им все можно! Так что мы полностью поддерживаем Россию. Ни Киев, ни украинцы нас не волнуют", "Поддерживаете вы Путина или нет, но это официально глава российского государства, а Россия – одна из трех-пяти сильнейших стран мира. Скандировать лозунги в пользу Путина – не преступление", "Да здравствует Владимир Путин! Правильно скандировали", - написали пользователи в комментариях к соответствующей статье в издании.