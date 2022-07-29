"Мы за Россию": турки поддержали скандирование имени Путина на матче с киевским "Динамо" - 29.07.2022 Украина.ру
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"Мы за Россию": турки поддержали скандирование имени Путина на матче с киевским "Динамо"
"Мы за Россию": турки поддержали скандирование имени Путина на матче с киевским "Динамо" - 29.07.2022 Украина.ру
"Мы за Россию": турки поддержали скандирование имени Путина на матче с киевским "Динамо"
Читатели турецкого издания En Son Haber 28 июля отреагировали на поведение болельщиков турецкого футбольного клуба "Фенербахче", скандировавших во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо" имя российского лидера
2022-07-29T07:27
2022-07-29T07:27
футбол
турция
владимир путин
украина
новости
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В среду "Динамо" обыграло "Фенербахче" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча "Динамо" открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков "Фенербахче". В ответ трибуны принялись скандировать: "Владимир Путин".По информации украинских СМИ, после случившегося на матче тренер киевлян Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
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футбол, турция, владимир путин, украина, новости

"Мы за Россию": турки поддержали скандирование имени Путина на матче с киевским "Динамо"

07:27 29.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Читатели турецкого издания En Son Haber 28 июля отреагировали на поведение болельщиков турецкого футбольного клуба "Фенербахче", скандировавших во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо" имя российского лидера
В среду "Динамо" обыграло "Фенербахче" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 57-й минуте матча "Динамо" открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков "Фенербахче". В ответ трибуны принялись скандировать: "Владимир Путин".

"Правильно, что скандировали. Эти европейцы – лицемеры. Если киевское "Динамо" выводят в следующий тур в попытке заискивать перед Украиной, то получают такой ответ, словно пощечину. Потому что им придется иметь дело с Путиным", "Эти отморозки-киевляне заслуживают большего. Они посчитали, что им все можно! Так что мы полностью поддерживаем Россию. Ни Киев, ни украинцы нас не волнуют", "Поддерживаете вы Путина или нет, но это официально глава российского государства, а Россия – одна из трех-пяти сильнейших стран мира. Скандировать лозунги в пользу Путина – не преступление", "Да здравствует Владимир Путин! Правильно скандировали", - написали пользователи в комментариях к соответствующей статье в издании.

По информации украинских СМИ, после случившегося на матче тренер киевлян Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Россия - Турция - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 12:28
Турецкие фанаты напугали тренера киевского "Динамо" Луческу ПутинымВо время игры киевского "Динамо" и стамбульского "Фенербахче" турецкие болельщики скандировали имя президента РФ Владимира Путина. По информации украинских СМИ, тренер киевлян по этой причине не пришел на послематчевую пресс-конференцию
 
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