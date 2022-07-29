"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS - 29.07.2022 Украина.ру
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"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS
"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS - 29.07.2022 Украина.ру
"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS
Пусковые установки HIMARS – подвижные, они стреляют и покидают место через шесть минут, их найти и уничтожить трудно, также ракеты хорошо прикрывает украинская ПВО, но российские войска все равно найдут американское вооружение и ликвидируют их, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-29T08:30
2022-07-29T08:30
новости
himars
россия
украина
оружие
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В период с 5 по 20 июля ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из США.По его мнению, Россия все равно уничтожить все американское вооружение, и противник не сможет повлиять на исход СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, himars, россия, украина, оружие

"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS

08:30 29.07.2022
 
© Фото : Минобороны России / Telegramуничтожение HIMARS
уничтожение HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Пусковые установки HIMARS – подвижные, они стреляют и покидают место через шесть минут, их найти и уничтожить трудно, также ракеты хорошо прикрывает украинская ПВО, но российские войска все равно найдут американское вооружение и ликвидируют их, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
В период с 5 по 20 июля ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из США.
Во-первых, пусковые установки HIMARS – подвижные. Они выходят в заданный район, стреляют и покидают его через шесть минут. Их найти и уничтожить трудно технически. Во-вторых, у них дальность стрельбы – до 85 км, а наши станции контрбатарейной борьбы работают до 60. Постоянно иметь там барражирующие боеприпасы мы тоже не можем, потому что они стреляют с разных мест. И их очень хорошо прикрывает украинская ПВО.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, Россия все равно уничтожить все американское вооружение, и противник не сможет повлиять на исход СВО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:13
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