https://ukraina.ru/20220729/1036974436.html

"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS

"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS - 29.07.2022 Украина.ру

"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS

Пусковые установки HIMARS – подвижные, они стреляют и покидают место через шесть минут, их найти и уничтожить трудно, также ракеты хорошо прикрывает украинская ПВО, но российские войска все равно найдут американское вооружение и ликвидируют их, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-29T08:30

2022-07-29T08:30

2022-07-29T08:30

новости

himars

россия

украина

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036516034_0:0:1153:650_1920x0_80_0_0_514fa27cd225c92e3e1b4f1acce54716.jpg.webp

В период с 5 по 20 июля ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из США.По его мнению, Россия все равно уничтожить все американское вооружение, и противник не сможет повлиять на исход СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036921061.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, himars, россия, украина, оружие