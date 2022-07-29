"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS
Пусковые установки HIMARS – подвижные, они стреляют и покидают место через шесть минут, их найти и уничтожить трудно, также ракеты хорошо прикрывает украинская ПВО, но российские войска все равно найдут американское вооружение и ликвидируют их, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
В период с 5 по 20 июля ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из США.
Во-первых, пусковые установки HIMARS – подвижные. Они выходят в заданный район, стреляют и покидают его через шесть минут. Их найти и уничтожить трудно технически. Во-вторых, у них дальность стрельбы – до 85 км, а наши станции контрбатарейной борьбы работают до 60. Постоянно иметь там барражирующие боеприпасы мы тоже не можем, потому что они стреляют с разных мест. И их очень хорошо прикрывает украинская ПВО.
По его мнению, Россия все равно уничтожить все американское вооружение, и противник не сможет повлиять на исход СВО.
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