Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством" - 29.07.2022 Украина.ру
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Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством"
Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством" - 29.07.2022 Украина.ру
Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством"
Нет сомнений, что, если пользоваться общеупотребительным пониманием слова "терроризм", то киевский режим полностью соответствует определению "террористическое государство". Об этом заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T04:15
2022-07-29T04:15
виталий третьяков
новости
киевский режим
оон
терроризм
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В доказательство своего утверждения он перечислил организованные киевским режимом действия, которые, по его мнению, позволяют признать его террористическим.Однако он уточнил, что юридически точного и зафиксированного в международных документах определения терроризма, признаваемого ООН, нет, поэтому в рамках этой организации добиться признания киевского режима террористическим государством проблематично.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220628/1034249042.html
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виталий третьяков, новости, киевский режим, оон, терроризм

Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством"

04:15 29.07.2022
 
© kmu.gov.ua Здание правительства украины
 Здание правительства украины
© kmu.gov.ua
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Нет сомнений, что, если пользоваться общеупотребительным пониманием слова "терроризм", то киевский режим полностью соответствует определению "террористическое государство". Об этом заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
В доказательство своего утверждения он перечислил организованные киевским режимом действия, которые, по его мнению, позволяют признать его террористическим.

Теракты, организуемые на территории других стран, и в своей стране, убийство политических конкурентов, обстрелы мирных жителей. Преследование инакомыслящих, запрет всех оппозиционных партий внутри страны, террор своего населения, запугивание населения других стран, передача частных данных в руки спецслужб либо террористических и националистических организаций.

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
Медиаэксперт и политолог
Однако он уточнил, что юридически точного и зафиксированного в международных документах определения терроризма, признаваемого ООН, нет, поэтому в рамках этой организации добиться признания киевского режима террористическим государством проблематично.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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«Не наш метод»: Макрон отказал Зеленскому в требовании признать Россию спонсором терроризмаВ ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, как того требовал Владимир Зеленский
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Виталий ТретьяковНовостикиевский режимООНтерроризм
 
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