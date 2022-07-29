https://ukraina.ru/20220729/1036951909.html

Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством"

Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством" - 29.07.2022 Украина.ру

Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством"

Нет сомнений, что, если пользоваться общеупотребительным пониманием слова "терроризм", то киевский режим полностью соответствует определению "террористическое государство". Об этом заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T04:15

2022-07-29T04:15

2022-07-29T04:15

виталий третьяков

новости

киевский режим

оон

терроризм

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В доказательство своего утверждения он перечислил организованные киевским режимом действия, которые, по его мнению, позволяют признать его террористическим.Однако он уточнил, что юридически точного и зафиксированного в международных документах определения терроризма, признаваемого ООН, нет, поэтому в рамках этой организации добиться признания киевского режима террористическим государством проблематично.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220628/1034249042.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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виталий третьяков, новости, киевский режим, оон, терроризм