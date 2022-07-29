Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством"
© kmu.gov.ua Здание правительства украины
© kmu.gov.ua
Нет сомнений, что, если пользоваться общеупотребительным пониманием слова "терроризм", то киевский режим полностью соответствует определению "террористическое государство". Об этом заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
В доказательство своего утверждения он перечислил организованные киевским режимом действия, которые, по его мнению, позволяют признать его террористическим.
Теракты, организуемые на территории других стран, и в своей стране, убийство политических конкурентов, обстрелы мирных жителей. Преследование инакомыслящих, запрет всех оппозиционных партий внутри страны, террор своего населения, запугивание населения других стран, передача частных данных в руки спецслужб либо террористических и националистических организаций.
Однако он уточнил, что юридически точного и зафиксированного в международных документах определения терроризма, признаваемого ООН, нет, поэтому в рамках этой организации добиться признания киевского режима террористическим государством проблематично.
Полностью интервью можно прочитать здесь.