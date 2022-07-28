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Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов

Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов - 28.07.2022 Украина.ру

Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов

Руководитель запрещенного Меджлиса* Рефат Чубаров назвал фанатов турецкого футбольного клуб "Фенербахче" "невеждами, мерзавцами и тварями" за скандирование имени президента РФ Владимира Путина, передает канал "24 канал.спорт" 28 июля

2022-07-28T18:18

2022-07-28T18:18

2022-07-28T18:18

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Во время футбольного матча стамбульского клуба с киевским "Динамо" болельщики, разозлившись, что их команда проигрывает, скандировали речевку с именем Владимира Путина.Тренер клуба "Динамо Киев" Мирча Луческу в знак своего недовольства не пришел на встречу с тренером "Фенербахче" после матча."Я чувствую тяжелое бремя позора на своих плечах от бесстыдства, совершенного не мной, но гражданами страны, близкой мне по языку, культуре, вере. Очевидно, что демонстрацией своего невежества и проявлением доброжелательности к Путину", - заявил Чубаров, агрессивно высказавшись в адрес фанатов.В 2021 году Верховный суд Крыма заочно назначил 6 лет колонии общего режима и штраф руководителю организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году.* Экстремистская организация, запрещённая в России.

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новости, чубаров, меджлис, турция, футбол