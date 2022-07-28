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Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов
Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов - 28.07.2022 Украина.ру
Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов
Руководитель запрещенного Меджлиса* Рефат Чубаров назвал фанатов турецкого футбольного клуб "Фенербахче" "невеждами, мерзавцами и тварями" за скандирование имени президента РФ Владимира Путина, передает канал "24 канал.спорт" 28 июля
2022-07-28T18:18
2022-07-28T18:18
2022-07-28T18:18
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чубаров
меджлис
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Во время футбольного матча стамбульского клуба с киевским "Динамо" болельщики, разозлившись, что их команда проигрывает, скандировали речевку с именем Владимира Путина.Тренер клуба "Динамо Киев" Мирча Луческу в знак своего недовольства не пришел на встречу с тренером "Фенербахче" после матча."Я чувствую тяжелое бремя позора на своих плечах от бесстыдства, совершенного не мной, но гражданами страны, близкой мне по языку, культуре, вере. Очевидно, что демонстрацией своего невежества и проявлением доброжелательности к Путину", - заявил Чубаров, агрессивно высказавшись в адрес фанатов.В 2021 году Верховный суд Крыма заочно назначил 6 лет колонии общего режима и штраф руководителю организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году.* Экстремистская организация, запрещённая в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чубаров, меджлис, турция, футбол
Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов
Руководитель запрещенного Меджлиса* Рефат Чубаров назвал фанатов турецкого футбольного клуб "Фенербахче" "невеждами, мерзавцами и тварями" за скандирование имени президента РФ Владимира Путина, передает канал "24 канал.спорт" 28 июля
Во время футбольного матча стамбульского клуба с киевским "Динамо" болельщики, разозлившись, что их команда проигрывает, скандировали речевку с именем Владимира Путина.
Тренер клуба "Динамо Киев" Мирча Луческу в знак своего недовольства не пришел на встречу с тренером "Фенербахче" после матча.
"Я чувствую тяжелое бремя позора на своих плечах от бесстыдства, совершенного не мной, но гражданами страны, близкой мне по языку, культуре, вере. Очевидно, что демонстрацией своего невежества и проявлением доброжелательности к Путину", - заявил Чубаров, агрессивно высказавшись в адрес фанатов.
В 2021 году Верховный суд Крыма заочно назначил 6 лет колонии общего режима и штраф руководителю организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефату Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.