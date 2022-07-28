https://ukraina.ru/20220728/1036972784.html

Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео

Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео - 28.07.2022 Украина.ру

Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео

Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T15:19

2022-07-28T15:19

2022-07-28T15:19

видео

ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036971966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e0928c28e795bc94b4b1089346a0719.jpg

Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:25 - Какова вероятность, что война закончится этой осенью?07:00 – Будет ли Украина существовать хоть в каких-нибудь границах?13:00 - Нюрнбергский процесс: почему не был осужден фашизм?15:00 - Почему Украина не пошла по пути Германии и Австрии?21:00 - Отношения России и Польши: есть ли концепция у руководства РФ по построению отношений с враждебными странами?29:00 - Каково будущее украинского истеблишмента?32:00 – Установка странами G7 предельной цены на российский газ: какими неприятностями это грозит России?37:00 - Обретение ядерного оружия Ираном будет стабилизирующим или дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке?38:00 - Где сейчас Билецкий и чем он занят?42:00 – Почему Россия не торопится с окончанием СВО?47:30 - Кому достанутся долги Украины и кто будет рассчитываться?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ищенко, видео