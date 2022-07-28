Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео - 28.07.2022 Украина.ру
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Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео
Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео - 28.07.2022 Украина.ру
Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео
Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 28.07.2022
2022-07-28T15:19
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видео
ищенко
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Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:25 - Какова вероятность, что война закончится этой осенью?07:00 – Будет ли Украина существовать хоть в каких-нибудь границах?13:00 - Нюрнбергский процесс: почему не был осужден фашизм?15:00 - Почему Украина не пошла по пути Германии и Австрии?21:00 - Отношения России и Польши: есть ли концепция у руководства РФ по построению отношений с враждебными странами?29:00 - Каково будущее украинского истеблишмента?32:00 – Установка странами G7 предельной цены на российский газ: какими неприятностями это грозит России?37:00 - Обретение ядерного оружия Ираном будет стабилизирующим или дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке?38:00 - Где сейчас Билецкий и чем он занят?42:00 – Почему Россия не торопится с окончанием СВО?47:30 - Кому достанутся долги Украины и кто будет рассчитываться?
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видео, ищенко, видео

Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео

15:19 28.07.2022
 
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Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:25 - Какова вероятность, что война закончится этой осенью?
07:00 – Будет ли Украина существовать хоть в каких-нибудь границах?
13:00 - Нюрнбергский процесс: почему не был осужден фашизм?
15:00 - Почему Украина не пошла по пути Германии и Австрии?
21:00 - Отношения России и Польши: есть ли концепция у руководства РФ по построению отношений с враждебными странами?
29:00 - Каково будущее украинского истеблишмента?
32:00 – Установка странами G7 предельной цены на российский газ: какими неприятностями это грозит России?
37:00 - Обретение ядерного оружия Ираном будет стабилизирующим или дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке?
38:00 - Где сейчас Билецкий и чем он занят?
42:00 – Почему Россия не торопится с окончанием СВО?
47:30 - Кому достанутся долги Украины и кто будет рассчитываться?
 
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