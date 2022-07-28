Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как формируется информационная составляющая на освобожденных территориях
По его словам, после освобождения части территорий Запорожской области, там появилось более 20 российских каналов.
При этом, признается эксперт, некоторые сложности всё-таки есть. Они связаны с доступом к цифровому вещанию - установками специальных приставов Т-2.
Их российская сторона начала завозить в виде гуманитарной помощи.
Причем это выдается не направо-налево, а попадает в торговую сеть под роспись. У нас есть комитеты микрорайонов, они работают с населением. Это создавалось еще в те времена, мы сохранили эту структуру. Они формируют списки: пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие. Потому можно по этим спискам проверить, позвонить, кому это досталось. Речь идет на тысячи [приставок]. И в Херсоне пошел процесс, то есть, уже доступ к российскому телевидению больше.
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