Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях

Причем это выдается не направо-налево, а попадает в торговую сеть под роспись. У нас есть комитеты микрорайонов, они работают с населением. Это создавалось еще в те времена, мы сохранили эту структуру. Они формируют списки: пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие. Потому можно по этим спискам проверить, позвонить, кому это досталось. Речь идет на тысячи [приставок]. И в Херсоне пошел процесс, то есть, уже доступ к российскому телевидению больше.