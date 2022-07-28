Как в Запорожье налаживают цифровое вещание - эксперт
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Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях
Как в Запорожье налаживают цифровое вещание - эксперт
Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как формируется информационная составляющая на освобожденных территориях
2022-07-28T15:17
2022-07-28T15:17
новости
украина
администрация
бердянск
телевидение
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По его словам, после освобождения части территорий Запорожской области, там появилось более 20 российских каналов. При этом, признается эксперт, некоторые сложности всё-таки есть. Они связаны с доступом к цифровому вещанию - установками специальных приставов Т-2.Их российская сторона начала завозить в виде гуманитарной помощи. Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220422/1033834475.html
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новости, украина, администрация, бердянск, телевидение

Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях

15:17 28.07.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелецентр "Останкино" в Москве
Телецентр Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал, как формируется информационная составляющая на освобожденных территориях
По его словам, после освобождения части территорий Запорожской области, там появилось более 20 российских каналов.
При этом, признается эксперт, некоторые сложности всё-таки есть. Они связаны с доступом к цифровому вещанию - установками специальных приставов Т-2.
Их российская сторона начала завозить в виде гуманитарной помощи.

Причем это выдается не направо-налево, а попадает в торговую сеть под роспись. У нас есть комитеты микрорайонов, они работают с населением. Это создавалось еще в те времена, мы сохранили эту структуру. Они формируют списки: пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие. Потому можно по этим спискам проверить, позвонить, кому это досталось. Речь идет на тысячи [приставок]. И в Херсоне пошел процесс, то есть, уже доступ к российскому телевидению больше.

Павел Лящук
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
Освобожденные районы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 13:09
Телецентр в Мариуполе начнет вещание российских каналов на ЗапорожьеВещание из телецентра в Мариуполе будут вестись на юг республики и на территорию Запорожской области. Об этом 22 апреля сообщает Народная милиция ДНР в Telegram
 
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