Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни - 28.07.2022 Украина.ру
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Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни
Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни - 28.07.2022 Украина.ру
Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни
Британский наемник Эйден Эслин, которого суд ДНР приговорил к смертной казни, заявил, что ни Лондон, ни Киев не прилагают усилия к его освобождению, передает коррепондент RT Роман Косарев 28 июля
2022-07-28T14:32
2022-07-28T14:33
новости
великобритания
киев
наемники
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Британец рассказал, что раз за разом слышит фразу "ваше дело – первоочередной важности", но, при этом, ему не рассказывают ни о каких конкретных действиях из-за "секретности"."Я спрашиваю: "Вы хотя бы пытались установить контакт [с ДНР], чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами". Отвечают: "Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально", - говорит он.По мнению Эслина, такие действия британской власти – лицемерие, так как ранее Лондон вел переговоры с непризнанными руководителями самообороны сирийских курдов в 2017 году, но представители власти в разговорах с ним уходят от ответа.Ранее Эслин рассказал, что обстрелы мирных районов Донецка — это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли боевики "Азова".
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новости, великобритания, киев, наемники

Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни

14:32 28.07.2022 (обновлено: 14:33 28.07.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Британский наемник Эйден Эслин, которого суд ДНР приговорил к смертной казни, заявил, что ни Лондон, ни Киев не прилагают усилия к его освобождению, передает коррепондент RT Роман Косарев 28 июля
Британец рассказал, что раз за разом слышит фразу "ваше дело – первоочередной важности", но, при этом, ему не рассказывают ни о каких конкретных действиях из-за "секретности".
"Я спрашиваю: "Вы хотя бы пытались установить контакт [с ДНР], чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами". Отвечают: "Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально", - говорит он.
По мнению Эслина, такие действия британской власти – лицемерие, так как ранее Лондон вел переговоры с непризнанными руководителями самообороны сирийских курдов в 2017 году, но представители власти в разговорах с ним уходят от ответа.
Ранее Эслин рассказал, что обстрелы мирных районов Донецка — это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли боевики "Азова".
 
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