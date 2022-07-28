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Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни

Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни - 28.07.2022 Украина.ру

Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни

Британский наемник Эйден Эслин, которого суд ДНР приговорил к смертной казни, заявил, что ни Лондон, ни Киев не прилагают усилия к его освобождению, передает коррепондент RT Роман Косарев 28 июля

2022-07-28T14:32

2022-07-28T14:32

2022-07-28T14:33

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Британец рассказал, что раз за разом слышит фразу "ваше дело – первоочередной важности", но, при этом, ему не рассказывают ни о каких конкретных действиях из-за "секретности"."Я спрашиваю: "Вы хотя бы пытались установить контакт [с ДНР], чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами". Отвечают: "Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально", - говорит он.По мнению Эслина, такие действия британской власти – лицемерие, так как ранее Лондон вел переговоры с непризнанными руководителями самообороны сирийских курдов в 2017 году, но представители власти в разговорах с ним уходят от ответа.Ранее Эслин рассказал, что обстрелы мирных районов Донецка — это либо ошибка, если стреляли бойцы украинской армии, либо намеренное военное преступление, если стреляли боевики "Азова".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, великобритания, киев, наемники