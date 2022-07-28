"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
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"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что привело его на нынешнюю должность и как изменилась жизнь в регионе за прошедшие месяцы
2022-07-28T14:19
2022-07-28T14:51
новости
украина
бердянск
администрация
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Именно благодаря своему историческому образованию, отмечает Лящук, ему было легче понять что происходит в стране. Лящук также рассказал, что карьерный путь главы Херсонской военно-гражданской администрации Владимира Сальдо начался того, что он стал инициатором установки, возрождения памятника авторства Ивана Мартоса в Херсоне. Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, бердянск, администрация

"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении

14:19 28.07.2022 (обновлено: 14:51 28.07.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что привело его на нынешнюю должность и как изменилась жизнь в регионе за прошедшие месяцы
Именно благодаря своему историческому образованию, отмечает Лящук, ему было легче понять что происходит в стране.
Я ожидал, что рано или поздно это будет. В каком виде, в каком формате — это другой вопрос, но то, что это будет — я понимал.
Павел Лящук
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Лящук также рассказал, что карьерный путь главы Херсонской военно-гражданской администрации Владимира Сальдо начался того, что он стал инициатором установки, возрождения памятника авторства Ивана Мартоса в Херсоне.
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
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