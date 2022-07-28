https://ukraina.ru/20220728/1036968286.html
"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что привело его на нынешнюю должность и как изменилась жизнь в регионе за прошедшие месяцы
2022-07-28T14:19
2022-07-28T14:19
2022-07-28T14:51
новости
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бердянск
администрация
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Именно благодаря своему историческому образованию, отмечает Лящук, ему было легче понять что происходит в стране. Лящук также рассказал, что карьерный путь главы Херсонской военно-гражданской администрации Владимира Сальдо начался того, что он стал инициатором установки, возрождения памятника авторства Ивана Мартоса в Херсоне. Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220728/1036953047.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, бердянск, администрация
"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
14:19 28.07.2022 (обновлено: 14:51 28.07.2022)
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что привело его на нынешнюю должность и как изменилась жизнь в регионе за прошедшие месяцы