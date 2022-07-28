https://ukraina.ru/20220728/1036968286.html

"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении

"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении

"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении

Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что привело его на нынешнюю должность и как изменилась жизнь в регионе за прошедшие месяцы

2022-07-28T14:19

2022-07-28T14:19

2022-07-28T14:51

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Именно благодаря своему историческому образованию, отмечает Лящук, ему было легче понять что происходит в стране. Лящук также рассказал, что карьерный путь главы Херсонской военно-гражданской администрации Владимира Сальдо начался того, что он стал инициатором установки, возрождения памятника авторства Ивана Мартоса в Херсоне. Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220728/1036953047.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, бердянск, администрация