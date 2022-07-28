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Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов
Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов
Для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T13:24
2022-07-28T13:24
2022-07-28T13:24
новости
всу
иран
himars
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Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, отметил эксперт.А вообще для ликвидации такой угрозы нужно в принципе не оставить территорий, где находились бы боеспособные части ВСУ. Эта проблема будет решена только в том случае, если мы дойдем до западных границ Украины. Но это уже другие временные рамки, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/48/1034324867_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_e74126347a19f7e2fdb798a2f5d9536c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, иран, himars
Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов
Для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, отметил эксперт.
"Как раз недавно появилась информация о возможных поставках иранских беспилотников "Шахед 129". Это очень интересная идея. Это принесло бы много пользы. Это бы снизило активность путешествующих самоходок и РСЗО. Чем больше в небе беспилотной ударной авиации, тем быстрее будут ликвидироваться такие угрозы", - указал Хроленко.
А вообще для ликвидации такой угрозы нужно в принципе не оставить территорий, где находились бы боеспособные части ВСУ. Эта проблема будет решена только в том случае, если мы дойдем до западных границ Украины. Но это уже другие временные рамки, заключил собеседник издания.