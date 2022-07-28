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Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов

Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов

Для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T13:24

2022-07-28T13:24

2022-07-28T13:24

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Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, отметил эксперт.А вообще для ликвидации такой угрозы нужно в принципе не оставить территорий, где находились бы боеспособные части ВСУ. Эта проблема будет решена только в том случае, если мы дойдем до западных границ Украины. Но это уже другие временные рамки, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, иран, himars