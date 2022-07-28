Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов
Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов
Для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T13:24
2022-07-28T13:24
новости
всу
иран
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Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, отметил эксперт.А вообще для ликвидации такой угрозы нужно в принципе не оставить территорий, где находились бы боеспособные части ВСУ. Эта проблема будет решена только в том случае, если мы дойдем до западных границ Украины. Но это уже другие временные рамки, заключил собеседник издания.
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новости, всу, иран, himars

Военный эксперт рассказал, как иранские "Шахеды" оставят ВСУ без HIMARS`ов

13:24 28.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, отметил эксперт.
"Как раз недавно появилась информация о возможных поставках иранских беспилотников "Шахед 129". Это очень интересная идея. Это принесло бы много пользы. Это бы снизило активность путешествующих самоходок и РСЗО. Чем больше в небе беспилотной ударной авиации, тем быстрее будут ликвидироваться такие угрозы", - указал Хроленко.
А вообще для ликвидации такой угрозы нужно в принципе не оставить территорий, где находились бы боеспособные части ВСУ. Эта проблема будет решена только в том случае, если мы дойдем до западных границ Украины. Но это уже другие временные рамки, заключил собеседник издания.
 
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