На Украине назначили нового главу антикоррупционной прокуратуры - 28.07.2022 Украина.ру
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На Украине назначили нового главу антикоррупционной прокуратуры
На Украине назначили нового главу антикоррупционной прокуратуры - 28.07.2022 Украина.ру
На Украине назначили нового главу антикоррупционной прокуратуры
Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины стал Александр Клименко. Об этом сообщил 28 июля в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак
2022-07-28T13:35
2022-07-28T13:35
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Его кандидатуру утвердил новый генеральный прокурор Андрей Костин сразу после назначения.В марте 2016 года Клименко принял участие в конкурсе и стал детективом Национального антикоррупционного бюро. А уже через год - старшим детективом, с ноября 2017 года - руководителем отдела. Зимой 2021 года комиссия по избранию руководства САП по результатам конкурса объявила рейтинг кандидатов. Александр Клименко набрал 246 баллов. Назначение руководителя САП, а также главы НАБУ является одним из требований ЕС для Украины как кандидата на вступление в блок.
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ермак, сап, украина, новости

На Украине назначили нового главу антикоррупционной прокуратуры

13:35 28.07.2022
 
© svoi.kr.uaАлександр Клименко
Александр Клименко
© svoi.kr.ua
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Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины стал Александр Клименко. Об этом сообщил 28 июля в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак
Его кандидатуру утвердил новый генеральный прокурор Андрей Костин сразу после назначения.

"Поздравляю Андрея Костина с началом работы главой ГПУ, а Александра Клименко с назначением на должность руководителя САП. Желаю вам эффективной работы. Независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в Украине. Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от ее успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса", - написал Ермак.

В марте 2016 года Клименко принял участие в конкурсе и стал детективом Национального антикоррупционного бюро. А уже через год - старшим детективом, с ноября 2017 года - руководителем отдела. Зимой 2021 года комиссия по избранию руководства САП по результатам конкурса объявила рейтинг кандидатов. Александр Клименко набрал 246 баллов.
Назначение руководителя САП, а также главы НАБУ является одним из требований ЕС для Украины как кандидата на вступление в блок.
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