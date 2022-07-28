https://ukraina.ru/20220728/1036962320.html

На Украине назначили нового главу антикоррупционной прокуратуры

На Украине назначили нового главу антикоррупционной прокуратуры - 28.07.2022 Украина.ру

На Украине назначили нового главу антикоррупционной прокуратуры

Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины стал Александр Клименко. Об этом сообщил 28 июля в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак

2022-07-28T13:35

2022-07-28T13:35

2022-07-28T13:35

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Его кандидатуру утвердил новый генеральный прокурор Андрей Костин сразу после назначения.В марте 2016 года Клименко принял участие в конкурсе и стал детективом Национального антикоррупционного бюро. А уже через год - старшим детективом, с ноября 2017 года - руководителем отдела. Зимой 2021 года комиссия по избранию руководства САП по результатам конкурса объявила рейтинг кандидатов. Александр Клименко набрал 246 баллов. Назначение руководителя САП, а также главы НАБУ является одним из требований ЕС для Украины как кандидата на вступление в блок.

https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html

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ермак, сап, украина, новости