Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий
© Фото : pixabayАзовское море
© Фото : pixabay
Черноморский флот РФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом 28 июля заявил командующий ЧФ Игорь Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота
"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Чёрного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", - сказал Осипов.
По его словам, сегодня воины-черноморцы, "проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине".
Он заверил, что личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на её южных рубежах".
Он заверил, что личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на её южных рубежах".
20 июля, 10:50Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флотНе надо преуменьшать возможности ВСУ. Но все воинственные заявления из Киева описываются тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру