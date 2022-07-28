Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий - 28.07.2022 Украина.ру
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Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий
Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий - 28.07.2022 Украина.ру
Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий
Черноморский флот РФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом 28 июля заявил командующий ЧФ Игорь Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота
2022-07-28T11:23
2022-07-28T11:23
флот
новости
азовское море
черное море
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"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Чёрного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", - сказал Осипов.По его словам, сегодня воины-черноморцы, "проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине".Он заверил, что личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на её южных рубежах".
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флот, новости, азовское море, черное море

Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий

11:23 28.07.2022
 
© Фото : pixabayАзовское море
Азовское море - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : pixabay
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Черноморский флот РФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом 28 июля заявил командующий ЧФ Игорь Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота
"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Чёрного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", - сказал Осипов.
По его словам, сегодня воины-черноморцы, "проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине".

Он заверил, что личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на её южных рубежах".
Празднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 10:50
Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флотНе надо преуменьшать возможности ВСУ. Но все воинственные заявления из Киева описываются тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
 
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