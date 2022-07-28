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Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий

Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий - 28.07.2022 Украина.ру

Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий

Черноморский флот РФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом 28 июля заявил командующий ЧФ Игорь Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота

2022-07-28T11:23

2022-07-28T11:23

2022-07-28T11:23

флот

новости

азовское море

черное море

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"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Чёрного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", - сказал Осипов.По его словам, сегодня воины-черноморцы, "проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине".Он заверил, что личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на её южных рубежах".

https://ukraina.ru/20220720/1036674883.html

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флот, новости, азовское море, черное море