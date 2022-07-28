https://ukraina.ru/20220728/1036952946.html

Военный эксперт о том, как Россия уже наказывает США за передачу разведданных ВСУ

Военный эксперт о том, как Россия уже наказывает США за передачу разведданных ВСУ - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, как Россия уже наказывает США за передачу разведданных ВСУ

Сама по себе разведывательная информация, которую США предоставляет ВСУ, дает определенное преимущество. Но жизнь в движении. Войска не стоят на месте. Огневые позиции меняются. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T10:15

2022-07-28T10:15

2022-07-28T10:15

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Ранее в экспертной среде назывались разные варианты относительно того, как наказать США за предоставление ВСУ разведывательных данных в онлайн-режиме. Кто-то призывает сбивать их спутники, кто-то – беспилотники над Черным морем, кто-то считает, что мы с этим ничего сделать не сможем.Даже если натовская разведка в режиме онлайн передаст какие-то данные Украине, противнику все равно нужно подготовиться, куда-то выдвинуться, а за это время наши танки, "Смерчи", "Ураганы" и "Солнцепеки" успевают сменить позицию, отметил эксперт.И разведка – это не только поле для маневра наших войск, но и поле деятельности для средств радиоэлектронной борьбы и для систем, чтобы ввести противника в заблуждение, наши войска находят способы и приемы противостоять связке натовской разведки и украинских войск, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, сша