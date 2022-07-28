https://ukraina.ru/20220728/1036952087.html
Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников
Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников
Если говорить однозначно, то российские войска пока неплохо справляются с уничтожением дальнобойной украинской артиллерии. Проблема только с HIMARS. Но это задача номер один. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T09:35
2022-07-28T09:35
2022-07-28T09:35
новости
россия
иран
беспилотники
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Эксперт уточнил, что если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта.Если же информация о том, что при обстреле Антоновского моста в Херсоне три снаряда HIMARS упали и не взорвались, соответствует действительности, то один из снарядов мы сможем забрать. Мы сможем посмотреть особенности работы электроники. Мы сможем настроить наши системы РЭБ, посмотреть баллистику, посмотреть, как летят наши снаряды. Это позволит нам разработать более совершенный метод стрельбы по ним, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, иран, беспилотники
Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников
Если говорить однозначно, то российские войска пока неплохо справляются с уничтожением дальнобойной украинской артиллерии. Проблема только с HIMARS. Но это задача номер один. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта.
"Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно", - указал Кнутов.
Если же информация о том, что при обстреле Антоновского моста в Херсоне три снаряда HIMARS упали и не взорвались, соответствует действительности, то один из снарядов мы сможем забрать. Мы сможем посмотреть особенности работы электроники. Мы сможем настроить наши системы РЭБ, посмотреть баллистику, посмотреть, как летят наши снаряды. Это позволит нам разработать более совершенный метод стрельбы по ним, заключил собеседник издания.