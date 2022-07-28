Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников
Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников
Если говорить однозначно, то российские войска пока неплохо справляются с уничтожением дальнобойной украинской артиллерии. Проблема только с HIMARS. Но это задача номер один. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T09:35
2022-07-28T09:35
новости
россия
иран
беспилотники
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Эксперт уточнил, что если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта.Если же информация о том, что при обстреле Антоновского моста в Херсоне три снаряда HIMARS упали и не взорвались, соответствует действительности, то один из снарядов мы сможем забрать. Мы сможем посмотреть особенности работы электроники. Мы сможем настроить наши системы РЭБ, посмотреть баллистику, посмотреть, как летят наши снаряды. Это позволит нам разработать более совершенный метод стрельбы по ним, заключил собеседник издания.
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новости, россия, иран, беспилотники

Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников

09:35 28.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Если говорить однозначно, то российские войска пока неплохо справляются с уничтожением дальнобойной украинской артиллерии. Проблема только с HIMARS. Но это задача номер один. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Юрий Кнутов интервью
20 июля, 19:31
Юрий Кнутов: В той войне, которая идет на Украине, речь идет о том, сохранится ли Россия
Эксперт уточнил, что если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта.
"Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно", - указал Кнутов.
Если же информация о том, что при обстреле Антоновского моста в Херсоне три снаряда HIMARS упали и не взорвались, соответствует действительности, то один из снарядов мы сможем забрать. Мы сможем посмотреть особенности работы электроники. Мы сможем настроить наши системы РЭБ, посмотреть баллистику, посмотреть, как летят наши снаряды. Это позволит нам разработать более совершенный метод стрельбы по ним, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияИранбеспилотники
 
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