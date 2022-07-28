https://ukraina.ru/20220728/1036952087.html

Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников

Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников

Если говорить однозначно, то российские войска пока неплохо справляются с уничтожением дальнобойной украинской артиллерии. Проблема только с HIMARS. Но это задача номер один. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T09:35

2022-07-28T09:35

2022-07-28T09:35

новости

россия

иран

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/53/1034065358_0:90:3085:1825_1920x0_80_0_0_fa948f25e6384d791d099abc854a9d13.jpg.webp

Эксперт уточнил, что если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта.Если же информация о том, что при обстреле Антоновского моста в Херсоне три снаряда HIMARS упали и не взорвались, соответствует действительности, то один из снарядов мы сможем забрать. Мы сможем посмотреть особенности работы электроники. Мы сможем настроить наши системы РЭБ, посмотреть баллистику, посмотреть, как летят наши снаряды. Это позволит нам разработать более совершенный метод стрельбы по ним, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иран, беспилотники