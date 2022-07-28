Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ - 28.07.2022 Украина.ру
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Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ
Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ - 28.07.2022 Украина.ру
Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ
Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам. Об этом 27 июля сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa
2022-07-28T09:07
2022-07-28T09:07
германия
украина
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Как отмечает издание, опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что в вопросе кризиса на Украине жители востока и запада Германии "приходят к очень разным оценкам".Так, по данным Forsa, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель.При этом самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия. Во всех опросах с начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.Таким образом, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16 процентных пунктов, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26%, констатирует издание.
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германия, украина

Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ

09:07 28.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВиды Берлина
Виды Берлина - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Читать в
Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам. Об этом 27 июля сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa
Как отмечает издание, опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что в вопросе кризиса на Украине жители востока и запада Германии "приходят к очень разным оценкам".
Так, по данным Forsa, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель.
При этом самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия. Во всех опросах с начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.
Таким образом, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16 процентных пунктов, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26%, констатирует издание.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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