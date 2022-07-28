https://ukraina.ru/20220728/1036950542.html

Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ

Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ - 28.07.2022 Украина.ру

Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ

Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам. Об этом 27 июля сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa

2022-07-28T09:07

2022-07-28T09:07

2022-07-28T09:07

германия

украина

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Как отмечает издание, опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что в вопросе кризиса на Украине жители востока и запада Германии "приходят к очень разным оценкам".Так, по данным Forsa, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель.При этом самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия. Во всех опросах с начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.Таким образом, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16 процентных пунктов, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26%, констатирует издание.

https://ukraina.ru/20220727/1036914171.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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германия, украина