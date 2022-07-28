Украинские политики используют спецоперацию для расправы над УПЦ - 28.07.2022 Украина.ру
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Украинские политики используют спецоперацию для расправы над УПЦ
Украинские политики используют спецоперацию для расправы над УПЦ - 28.07.2022 Украина.ру
Украинские политики используют спецоперацию для расправы над УПЦ
Спецоперация используется украинскими политиками для расправы над канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает РИА Новости
2022-07-28T07:11
2022-07-28T07:11
упц
новости
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"Мы наблюдаем попытки использовать военную спецоперацию для окончательной расправы над Украинской православной церковью и подчинения ее определенной политической воле. Сложно делать прогнозы относительно того, какие еще эксперименты над Церковью захотят поставить радикалы. Попыток перекроить Церковь под "свои" задачи было немало, но история не раз показывала их ущербность", – сказал он.Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической УПЦ. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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452
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упц, новости

Украинские политики используют спецоперацию для расправы над УПЦ

07:11 28.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в городах России
Празднование Рождества в городах России - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Спецоперация используется украинскими политиками для расправы над канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает РИА Новости
"Мы наблюдаем попытки использовать военную спецоперацию для окончательной расправы над Украинской православной церковью и подчинения ее определенной политической воле. Сложно делать прогнозы относительно того, какие еще эксперименты над Церковью захотят поставить радикалы. Попыток перекроить Церковь под "свои" задачи было немало, но история не раз показывала их ущербность", – сказал он.
Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической УПЦ.
В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Ровно - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:17
«Театр одного актера»: в Ровенской области попытались запретить УПЦ, но что-то пошло не такГлава Ровненского облсовета планировал запретить Украинскую православную церковь, однако большинство депутатов не явилось на заседание, сообщает Ровненская епархия в своем Telegram-канале «Рівне. Голос Церкви» 3 июня
 
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