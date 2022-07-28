"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036935819.html
"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди
"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди - 28.07.2022 Украина.ру
"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди
У людей на освобождённых территориях есть страх, что Украина может вернуться, поэтому есть проблемы с доверием, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру
2022-07-28T08:00
2022-07-28T08:00
бердянск
украина
новости
россия
2014
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036329914_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_008d9f0b39d3000cba5918dbb6be3937.jpg
По его словам, все меньше людей с каждым днем верят тому, что Украина может вернуться, но 30 лет не прошли напрасно, особенно с 2014 года, когда "произошло массовое напичкивание информацией".Он рассказал, что люди опасаются, но те, кто враждебно поначалу воспринимал РФ, без оптимизма приход России, сейчас говорят "нас освобождать не надо".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036856086.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036329914_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_de3aa0031bb6314e99e148338255cd45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бердянск, украина, новости, россия, 2014

"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди

08:00 28.07.2022
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
Читать в
У людей на освобождённых территориях есть страх, что Украина может вернуться, поэтому есть проблемы с доверием, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру
По его словам, все меньше людей с каждым днем верят тому, что Украина может вернуться, но 30 лет не прошли напрасно, особенно с 2014 года, когда "произошло массовое напичкивание информацией".
Есть синдром 2014 года, когда началось, все ожидали, что все закончится еще тогда и очень быстро, и не будет страны, она останется где-то там. А вот как-то не получилось. И вот - протянула еще, брыкается. Есть момент синдрома 2014 года, когда многие говорят: "а вдруг, видите, как тогда… тогда все ожидали, но не получилось". Поэтому проблема с доверием к той стороне, с опасением, есть.
Павел Лящук интервью
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Он рассказал, что люди опасаются, но те, кто враждебно поначалу воспринимал РФ, без оптимизма приход России, сейчас говорят "нас освобождать не надо".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 09:45
Время волонтеров. Дороги, которые их выбирают
 
БердянскУкраинаНовостиРоссия2014
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
10:00Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России
09:52Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа
09:39Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада
09:35Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников
09:25Трамп решил подать в суд на CNN
09:15Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия
09:07Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ
08:55"Мать агрессии и международного терроризма": Кадыров высказался о США
08:45Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО
08:43Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат
08:31Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку
08:30"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места
08:21Уход Джонсона в отставку обескуражил его союзников в Киеве - Politico
08:15"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну
08:00"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди
07:56Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters
07:45Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов
07:45"Полигонное исследование": Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениями
07:31В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ
Лента новостейМолния