https://ukraina.ru/20220728/1036935819.html

"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди

"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди - 28.07.2022 Украина.ру

"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди

У людей на освобождённых территориях есть страх, что Украина может вернуться, поэтому есть проблемы с доверием, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру

2022-07-28T08:00

2022-07-28T08:00

2022-07-28T08:00

бердянск

украина

новости

россия

2014

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По его словам, все меньше людей с каждым днем верят тому, что Украина может вернуться, но 30 лет не прошли напрасно, особенно с 2014 года, когда "произошло массовое напичкивание информацией".Он рассказал, что люди опасаются, но те, кто враждебно поначалу воспринимал РФ, без оптимизма приход России, сейчас говорят "нас освобождать не надо".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036856086.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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бердянск, украина, новости, россия, 2014