https://ukraina.ru/20220728/1036935819.html
"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди
"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди - 28.07.2022 Украина.ру
"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди
У людей на освобождённых территориях есть страх, что Украина может вернуться, поэтому есть проблемы с доверием, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру
2022-07-28T08:00
2022-07-28T08:00
2022-07-28T08:00
бердянск
украина
новости
россия
2014
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По его словам, все меньше людей с каждым днем верят тому, что Украина может вернуться, но 30 лет не прошли напрасно, особенно с 2014 года, когда "произошло массовое напичкивание информацией".Он рассказал, что люди опасаются, но те, кто враждебно поначалу воспринимал РФ, без оптимизма приход России, сейчас говорят "нас освобождать не надо".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036856086.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бердянск, украина, новости, россия, 2014
"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди
У людей на освобождённых территориях есть страх, что Украина может вернуться, поэтому есть проблемы с доверием, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру
По его словам, все меньше людей с каждым днем верят тому, что Украина может вернуться, но 30 лет не прошли напрасно, особенно с 2014 года, когда "произошло массовое напичкивание информацией".
Есть синдром 2014 года, когда началось, все ожидали, что все закончится еще тогда и очень быстро, и не будет страны, она останется где-то там. А вот как-то не получилось. И вот - протянула еще, брыкается. Есть момент синдрома 2014 года, когда многие говорят: "а вдруг, видите, как тогда… тогда все ожидали, но не получилось". Поэтому проблема с доверием к той стороне, с опасением, есть.
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Он рассказал, что люди опасаются, но те, кто враждебно поначалу воспринимал РФ, без оптимизма приход России, сейчас говорят "нас освобождать не надо".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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