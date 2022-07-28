Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениями
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"Полигонное исследование": Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениями
Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениями
"Полигонное исследование": Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениями
Американские РСЗО HIMARS не спасут ВСУ и не изменят соотношение сил между российскими и украинскими войсками. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2022-07-28T07:45
2022-07-28T07:45
новости
всу
учения
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"На мой взгляд, не надо преувеличивать возможности этого оружия. Оно не спасет ВСУ и не переломит соотношение сил на переднем крае, особенно в таком количестве. Мне это больше напоминает полигонное исследование", - сказал он.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев пояснял в интервью Украина.ру, что Киеву передаются РСЗО устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Но даже эти образцы частично уже уничтожены, а частично захвачены российскими военными. Евсеев уточнил, что по последним подсчетам, у Украины осталось всего четыре пусковых установки.Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.Полностью интервью с военным обозревателем медиагруппы "Россия сегодня" Александром Хроленко можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220726/1036876612.html
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новости, всу, учения, himars

"Полигонное исследование": Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениями

07:45 28.07.2022
 
© Фото : Минобороны России / Telegramуничтожение HIMARS
уничтожение HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Американские РСЗО HIMARS не спасут ВСУ и не изменят соотношение сил между российскими и украинскими войсками. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
"На мой взгляд, не надо преувеличивать возможности этого оружия. Оно не спасет ВСУ и не переломит соотношение сил на переднем крае, особенно в таком количестве. Мне это больше напоминает полигонное исследование", - сказал он.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев пояснял в интервью Украина.ру, что Киеву передаются РСЗО устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Но даже эти образцы частично уже уничтожены, а частично захвачены российскими военными. Евсеев уточнил, что по последним подсчетам, у Украины осталось всего четыре пусковых установки.
Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.
Полностью интервью с военным обозревателем медиагруппы "Россия сегодня" Александром Хроленко можно прочитать здесь:
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 17:07
Александр Хроленко: Россия готовит мощный удар по ВСУ далеко за пределами Донбасса
 
НовостиВСУУченияHIMARS
 
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