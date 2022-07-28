"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036917575.html
"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места
"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места - 28.07.2022 Украина.ру
"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места
Киевский режим платит учителям в школе, чтобы они не выходили на работу и не учили детей, это саботаж, сказала ректор Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
2022-07-28T08:30
2022-07-28T08:30
саботаж
украина
новости
школы
учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102223/88/1022238873_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_988b0226c145bfe2e4fbc81dc82beaae.jpg
Она рассказала, что Украина сейчас платит учителям в школе заработную плату за то, чтобы они не ходили на работу.По ее словам, военно-гражданской администрации и главе ВГА Владимиру Сальдо тяжело в этом вопросе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220621/1034191591.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102223/88/1022238873_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0b01df2da2861c7a05ef9c17a947b1f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
саботаж, украина, новости, школы, учителя

"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места

08:30 28.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКарантин в школах Омска
Карантин в школах Омска - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим платит учителям в школе, чтобы они не выходили на работу и не учили детей, это саботаж, сказала ректор Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
Она рассказала, что Украина сейчас платит учителям в школе заработную плату за то, чтобы они не ходили на работу.
Насколько мне известно – в школах оплачивают отпускные, и ведутся сейчас разговоры о том, что будут платить учителям за то, чтобы, подумать только, чтобы они не выходили работать и учить детей. То есть, им будут продлевать то ли до ноября отпускные, то ли будут платить заработную плату в каком-то объеме, чтобы они не входили. Называется это – "саботировали работу".
Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университетам
По ее словам, военно-гражданской администрации и главе ВГА Владимиру Сальдо тяжело в этом вопросе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Одесса Зеленский Труханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 07:30
Одесса: новый этап битвы за остров Змеиный, повальный саботаж мобилизации ради моря и солнцаОдесса продолжает жить прифронтовой жизнью, в которой умещаются противоречивые тенденции: с одной стороны угроза полномасштабных боевых действий, тотальная раздача повесток, стремление горожан избежать мобилизации, с другой — пляжный отдых, вечеринки в Аркадии
 
саботажУкраинаНовостишколыучителя
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
10:00Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России
09:52Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа
09:39Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада
09:35Военный эксперт рассказал, что начнется, если Иран передаст России много беспилотников
09:25Трамп решил подать в суд на CNN
09:15Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия
09:07Украина расколола Восточную и Западную Германию — СМИ
08:55"Мать агрессии и международного терроризма": Кадыров высказался о США
08:45Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО
08:43Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат
08:31Украинские войска использовали запрещенное оружие при ударах по Донецку
08:30"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места
08:21Уход Джонсона в отставку обескуражил его союзников в Киеве - Politico
08:15"Назад в прошлое": Царев объяснил, почему конфликт на Украине напоминает холодную войну
08:00"Синдром 2014": представитель пресс-службы ВГА Бердянска рассказал, чего опасаются люди
07:56Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters
07:45Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов
07:45"Полигонное исследование": Хроленко сравнил тактику ВСУ с плохо подготовленными учениями
07:31В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ
Лента новостейМолния