"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места
Киевский режим платит учителям в школе, чтобы они не выходили на работу и не учили детей, это саботаж, сказала ректор Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
Она рассказала, что Украина сейчас платит учителям в школе заработную плату за то, чтобы они не ходили на работу.
Насколько мне известно – в школах оплачивают отпускные, и ведутся сейчас разговоры о том, что будут платить учителям за то, чтобы, подумать только, чтобы они не выходили работать и учить детей. То есть, им будут продлевать то ли до ноября отпускные, то ли будут платить заработную плату в каком-то объеме, чтобы они не входили. Называется это – "саботировали работу".
По ее словам, военно-гражданской администрации и главе ВГА Владимиру Сальдо тяжело в этом вопросе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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