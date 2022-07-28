https://ukraina.ru/20220728/1036917575.html

"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места

"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места - 28.07.2022 Украина.ру

"Саботаж": ректор ХГУ о том, как Киев запрещает людям выходить на рабочие места

Киевский режим платит учителям в школе, чтобы они не выходили на работу и не учили детей, это саботаж, сказала ректор Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяна Томилина в интервью Украина.ру

2022-07-28T08:30

2022-07-28T08:30

2022-07-28T08:30

саботаж

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Она рассказала, что Украина сейчас платит учителям в школе заработную плату за то, чтобы они не ходили на работу.По ее словам, военно-гражданской администрации и главе ВГА Владимиру Сальдо тяжело в этом вопросе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220621/1034191591.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

саботаж, украина, новости, школы, учителя