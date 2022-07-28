Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради Эрдогана - 28.07.2022 Украина.ру
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Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради Эрдогана
Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради Эрдогана - 28.07.2022 Украина.ру
Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради Эрдогана
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакзаявил, что операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, несмотря на удар по военным в одесском порту. Это высказывание и ситуацию с зерном в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-07-28T06:00
2022-07-28T06:00
новости
эксперт
турция
эрдоган
украина
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По его словам, Россия пошла на эту сделку по зерну "исключительно из уважения к Эрдогану"."В обмен, судя по всему, на его согласие на другие более системные договоренности. Например, по Каспийскому или Трансиранскому коридору. Но зерно - это мелочь на этом фоне, этот вопрос не стоит выеденного яйца. Кричать теперь можно все, что угодно. Что его не было вывезено, или что его мало было вывезено, или что дети в Ирландии умирают из-за того, что потопили украинский корабль с "Гарпунами". Ну что-то в этом роде. С самого начала весь этот Киев с этим зерном был исключительно пиаром", - сказал эксперт.Последние месяцы Украина и Запад обвиняли Россию в том, что Москва препятствует вывозу по Черному морю украинского зерна. В Кремле это заявление опровергли, заявив, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы у Киева не было возможности спекулировать на этой теме.Чуть позже в Стамбуле, который является посредником в этом вопросе, была инициирована "продуктовая сделка". Россия подписала свою часть этого документа с ООН и Турцией 22 июля. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех подконтрольных Киеву портов.Глава МИД РФ Сергей Лавровзаявил, что подписание Россией "продуктовой сделки" не означает прекращения спецоперации на Украине, Запад выдает желаемое за действительное.
https://ukraina.ru/20220727/1036905184.html
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новости, эксперт, турция, эрдоган, украина

Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради Эрдогана

06:00 28.07.2022
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакзаявил, что операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, несмотря на удар по военным в одесском порту. Это высказывание и ситуацию с зерном в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
По его словам, Россия пошла на эту сделку по зерну "исключительно из уважения к Эрдогану".
"В обмен, судя по всему, на его согласие на другие более системные договоренности. Например, по Каспийскому или Трансиранскому коридору. Но зерно - это мелочь на этом фоне, этот вопрос не стоит выеденного яйца. Кричать теперь можно все, что угодно. Что его не было вывезено, или что его мало было вывезено, или что дети в Ирландии умирают из-за того, что потопили украинский корабль с "Гарпунами". Ну что-то в этом роде. С самого начала весь этот Киев с этим зерном был исключительно пиаром", - сказал эксперт.
Последние месяцы Украина и Запад обвиняли Россию в том, что Москва препятствует вывозу по Черному морю украинского зерна. В Кремле это заявление опровергли, заявив, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы у Киева не было возможности спекулировать на этой теме.
Чуть позже в Стамбуле, который является посредником в этом вопросе, была инициирована "продуктовая сделка". Россия подписала свою часть этого документа с ООН и Турцией 22 июля. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех подконтрольных Киеву портов.
Глава МИД РФ Сергей Лавровзаявил, что подписание Россией "продуктовой сделки" не означает прекращения спецоперации на Украине, Запад выдает желаемое за действительное.
ВСУ Зеленский
Вчера, 08:53
Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареекАмериканский журнал Newsweek взял интервью у наемника из США по имени Майкл, который сейчас воюет на Украине. Он рассказал, что украинские войска сталкиваются с неожиданным недостатком оборудования, например, у военных нет принтеров для распечатки карт
 
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