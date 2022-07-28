https://ukraina.ru/20220728/1036908101.html

Дробницкий: Европа решила не растягивать процесс самоубийства

Дробницкий: Европа решила не растягивать процесс самоубийства - 28.07.2022 Украина.ру

Дробницкий: Европа решила не растягивать процесс самоубийства

Энергетические санкции в отношении России Европа должна была вводить к осени и делать это поэтапно, но в Брюсселе, по всей видимости, решили, что надышаться перед смертью не получится и ввели все антироссийские ограничения разом, не думая ни о чем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2022-07-28T04:30

2022-07-28T04:30

2022-07-28T04:30

дмитрий дробницкий

европа

северный поток

санкции

энергетический кризис

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"Я думаю, что остановка "СП", которая вызвана, прежде всего, санкциями, которые они ввели без всякого ума... они должны их ввести с осени и постепенно, а ввели весь список сразу, и все посыпалось моментально. Совершенно ничего не рассчитано. И европейцев никто не спрашивал. Последствия для Европы катастрофические будут в любом случае, весь вопрос в скорости. Сейчас такое впечатление, что решили убиться быстро, чтобы побыстрее все это случилось", - сказал эксперт.Он добавил, что единственный расчет ЕС состоял в том, что Россия очень быстро сдастся, однако эти надежды не оправдались и теперь Европе приходится иметь дело с масштабным энергетическим кризисом.Дробницкий считает, что власти даже самых богатых государств ЕС еще в полной мере не осознали все последствия антироссийских санкция для себя.Также он напомнил, что газопровод – конструкция сложная, и при его остановке дальнейший запуск будет крайне сложным и долгим.В середине июня "Газпром" сократил прокачку голубого топлива по магистрали до 40% мощности. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В начале июля Канада согласилась отправить восстановленную деталь в Германию для его дальнейшей передачи Москве, однако никакой документации российской стороне тогда не было направлено."Северный поток" возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания, но 25 числа "Газпром" сообщил, что нормы технической эксплуатации требуют остановить на плановые работы и вторую турбину, поэтому с 27 июля поставки по трубопроводу сократятся еще на 20%.Результат – стоимость газа на бирже в минувший вторник, 26 июля, впервые с начала марта превысила отметку в 2,2 тысячи долларов. Цены на энергоресурсы продолжают расти.

https://ukraina.ru/20220727/1036904008.html

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дмитрий дробницкий, европа, северный поток, санкции, энергетический кризис