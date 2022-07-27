https://ukraina.ru/20220727/1036921061.html

Первым делом — самолеты. Россия усилила сотрудничество с Ираном

Первым делом — самолеты. Россия усилила сотрудничество с Ираном - 27.07.2022 Украина.ру

Первым делом — самолеты. Россия усилила сотрудничество с Ираном

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T14:13

2022-07-27T14:13

2022-07-27T15:26

иран

турция

авиация

эксклюзив

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На фоне недавней встречи в Тегеране, где проходили переговоры между Владимиром Путиным, Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, экономическое сотрудничество с Ираном набирает оборотыКак сообщает агентство Mehr, Иран подписал с Россией специальное соглашение, которое предусматривает поставку деталей и оборудования для пассажирских самолетов, приписанных к российским авиакомпаниям. А в Управлении гражданской авиации Ирана рассказали, что иранские инженеры начнут осуществлять плановый ремонт и техническое обслуживание российских бортов.Как ожидается, договоренности помогут России обойти эмбарго со стороны западных авиастроительных корпораций, которые больше не продают новые детали к пассажирским и транспортным самолетам и отказались от их технического сервиса, чтобы приковать к земле российскую авиацию.Поставки деталей из Ирана и помощь иранских специалистов поддержат российский воздушный флот. А на Западе не будут особенно возражать — потому что компании Boeing и Airbus не заинтересованы в воздушных происшествиях с их самолетами, которые по-прежнему продолжают летать в России.На действия иранской стороны постараются особо не реагировать, ограничиваясь возмущенными заявлениями для протокола. Хотя они достаточно ощутимо подрывают попытки технической изоляции россиян. Тем более, что в перспективе Иран мог бы приобретать в интересах своих союзников полноценные новые самолеты. И помешать такому скрытому импорту, с использованием посредников, тоже будет сложно.Впрочем, это только один из пунктов в растущей программе авиатехнического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Как написали в украинском издании Цензор.нет, иранцы уже отправили в Россию первую партию боевых дронов, которые якобы доставлены в Астрахань и Волгоград через Каспийское море. А сами беспилотники являются копиями западных аппаратов, которые удалось приземлить в целости и сохранности с помощью средств радиоэлектронной борьбы.«Основу груза составляют тяжелые ударные дроны Shahed 129. При его разработке были взяты за основу израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator. Заявленная боевая нагрузка — до 400 кг. Скорость полета — до 150 км/ч с радиусом — до 200 км. Заявленная дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов», — сообщают об этом украинские журналисты.Иранская сторона по-прежнему отрицает продажу своих беспилотных летательных аппаратов. Молчат о них и в России, а США, в свою очередь, тоже не заметили признаков подобных поставок. Однако, судя по всему, в Киеве думают совсем по-другому, ожидая, что такая техника вскоре может появиться в небе Донбасса.При этом, военные аналитики отмечают, что заявленные технические данные иранского «Шахида» во многом превышают военно-технические показатели турецкого «Байрактара», который продвигается на мировых рынках за счет активной рекламы.Турецкие власти уже заговорили о том, что Россия предлагает им сотрудничество в производстве боевых беспилотников, что может быть свидетельством конкурентного соперничества за российские заказы между Турцией и Ираном. А в Кремле подтвердили, что 5 августа на переговорах в Сочи, куда снова приедет президент Эрдоган, среди прочего будет обсуждаться «военно-техническое сотрудничество России и Турции».Итак, текущая повестка российско-иранских контактов осуществляется может быть описана словами известной советской песни: «Первым делом — самолеты». Однако взаимодействие Тегерана и Москвы ускорилось во многих областях, которые имеют важное стратегическое значение для защиты российского экономического суверенитета.Как заявил заместитель главы министерства иностранных дела Исламской республики по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, Иран готовится запустить систему платежей «Мир», а также разрабатывает единую с Россией систему межбанковских платежей, которая является аналогом глобальной системы SWIFT.«Естественно, два государства, которые стремятся дедолларизировать свои денежные трансакции, должны обладать своей межбанковской системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы. Сейчас мы практически достигли весьма хорошего соглашения, на основе которого мы могли бы совершать валютные операции между двумя странами», — рассказал об этом журналистам высокопоставленный дипломат.Как известно, начиная с 12 марта SWIFT перестала оказывать услуги российским банкам, которые попали под санкции западных государств. После этого Россия предложила свою союзникам использовать собственные аналоги SWIFT, обсуждая этот вопрос с различными государствами, — включая Иран и Индию. Такие переговоры начинают давать свои практические плоды, а российские карты «Мир» постепенно начинают принимать на Кубе, в Южной Корее, в Турции и других странах.Таким образом, российские туристы и бизнесмены уже в ближайшее время смогут использовать эту платежную систему во время поездок в Иран. Тем более, что количество прямых рейсов между Москвой и Тегераном увеличивается до 35 рейсов в неделю.Среди тех, кто полетит сейчас на древнюю персидскую землю, будут и российские газовики. В Иране только что заявили об обнаружении новых запасов газа на шельфовом месторождении «Южный Парс», объемы которого оцениваются примерно в триллион кубических метров.Как заявляет официальный представитель комитета по энергетике иранского парламента Малик Шариати, в этом регионе также рассчитывают найти значительное месторождение нефти и уже приступили к разведывательным работам. А российские компании совсем недавно объявили о планах вложить в «Южный Парс» свои капитальные инвестиции.Наконец, Россия и Иран могут подготовить новые договоренности в сфере атомной энергетики. Потому что мирный атом имеет сейчас важнейшее стратегическое значение, не уступая в этом вопросам добычи ископаемых углеводородов.Заместитель гендиректора «Росатома» по международной деятельности Николай Спасский провел в Тегеране развернутые рабочие консультации с президентом Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, обсудив вопросы сотрудничества в сфере использования ядерной энергетики. А в Иране явно надеются на дипломатическую поддержку России, которая в свое время построила первую ближневосточную АЭС в иранском Бушере, и считает, что Тегеран имеет право на мирную атомную программу.Таким образом, можно констатировать: темпы экономических контактов между двумя странами, которые вынуждены сопротивляться давлению западных санкций, увеличиваются буквально в ежедневном режиме. Потому что этому способствует совпадение национальных интересов Российской Федерации и Ирана.

https://ukraina.ru/20220714/1036427401.html

https://ukraina.ru/20220722/1036758736.html

https://ukraina.ru/20220721/1036740246.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

иран, турция, авиация, эксклюзив