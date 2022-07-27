https://ukraina.ru/20220727/1036920396.html

Зеленскому предложили оригинальный способ, как улучшить настроение украинцев

Зеленскому предложили оригинальный способ, как улучшить настроение украинцев - 27.07.2022 Украина.ру

Зеленскому предложили оригинальный способ, как улучшить настроение украинцев

На сайте президента Украины на днях появилась петиция к Владимиру Зеленскому с предложением разрешить выпивать бокал пива в течении рабочего дня

2022-07-27T13:47

2022-07-27T13:47

2022-07-27T13:47

новости

петиция

владимир зеленский

пиво

лето

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Автор обращения, Вадим Ващук, уточнил, что наиболее важно это в летний период."Это улучшит настроение гражданина, который работает в первую очередь, а также увеличит производительность труда, ведь гражданин будет с удовольствием идти на работу, зная, что в течение рабочего дня он сможет утолить жажду и улучшить свое настроение", - сказано в петиции.Подчеркивается, что объем не должен превышать 500 мл, а злоупотребление должно строго отслеживаться.Для рассмотрения обращения президентом необходимо, чтобы петиция набрала 25 тыс. голосов, на настоящий момент за нее проголосовало около 300 человек.Ранее на сайте Зеленского уже набрали нужные 25 тыс. голосов две петиции о сносе памятника Екатерины Второй в Одессе. Одна из них и вовсе предлагает заменить монумент на изображение американского порноактера.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, петиция, владимир зеленский, пиво, лето