"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев

Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответ Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру