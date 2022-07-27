"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев - 27.07.2022 Украина.ру
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"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев
"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев - 27.07.2022 Украина.ру
"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев
В Николаевскую область возвращается одиозный генерал Дмитрий Марченко, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Ким 27 июля
2022-07-27T12:51
2022-07-27T12:51
новости
николаев
марченко
крымский мост
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По информации СМИ, генерал должен принять участие в обороне Николаевщины и "контрнаступлении" на Херсон. "Марчело, Welcome back!", - написал Виталий Ким.Областная военная администрация Николаевщины официально подтвердила возвращение Марченко, передает телеканал "Суспильне".Генерал Марченко известен, в первую очередь, своими агрессивными выпадами в адрес Крымского моста, который он называл "главной целью" для ВСУ.
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новости, николаев, марченко, крымский мост

"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев

12:51 27.07.2022
 
© Фото : Public domainДмитрий Марченко
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Public domain
Читать в
В Николаевскую область возвращается одиозный генерал Дмитрий Марченко, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Ким 27 июля
По информации СМИ, генерал должен принять участие в обороне Николаевщины и "контрнаступлении" на Херсон.
"Марчело, Welcome back!", - написал Виталий Ким.
Областная военная администрация Николаевщины официально подтвердила возвращение Марченко, передает телеканал "Суспильне".
Генерал Марченко известен, в первую очередь, своими агрессивными выпадами в адрес Крымского моста, который он называл "главной целью" для ВСУ.
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 07:00
Акопов назвал условие удара по Крымскому мосту и последующий за этим ответУдар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
 
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