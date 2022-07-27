"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев
© Фото : Public domainДмитрий Марченко
© Фото : Public domain
В Николаевскую область возвращается одиозный генерал Дмитрий Марченко, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Ким 27 июля
По информации СМИ, генерал должен принять участие в обороне Николаевщины и "контрнаступлении" на Херсон.
"Марчело, Welcome back!", - написал Виталий Ким.
Областная военная администрация Николаевщины официально подтвердила возвращение Марченко, передает телеканал "Суспильне".
Генерал Марченко известен, в первую очередь, своими агрессивными выпадами в адрес Крымского моста, который он называл "главной целью" для ВСУ.
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