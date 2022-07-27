https://ukraina.ru/20220727/1036916323.html

"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве

"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве - 27.07.2022 Украина.ру

"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве

Студенты бакалавриата будут учиться в Херсонском государственном университете (ХГУ), а магистратура и аспирантура начнет обучаться в Московском государственном педагогическом университете, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру

2022-07-27T12:16

2022-07-27T12:16

2022-07-27T12:16

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Она рассказала, что первый, кто приехал в ХГУ – был ректор Московского государственного педагогического университета (МПГУ), и эти два вуза стали сотрудничать.По ее словам, ХГУ будет работать также и с Санкт-Петербургским педагогическим Университетом имени Герцена.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20190820/1024684889.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

студенты, университеты, херсон, новости, россия