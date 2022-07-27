"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве - 27.07.2022 Украина.ру
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"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве
"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве - 27.07.2022 Украина.ру
"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве
Студенты бакалавриата будут учиться в Херсонском государственном университете (ХГУ), а магистратура и аспирантура начнет обучаться в Московском государственном педагогическом университете, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
2022-07-27T12:16
2022-07-27T12:16
студенты
университеты
херсон
новости
россия
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Она рассказала, что первый, кто приехал в ХГУ – был ректор Московского государственного педагогического университета (МПГУ), и эти два вуза стали сотрудничать.По ее словам, ХГУ будет работать также и с Санкт-Петербургским педагогическим Университетом имени Герцена.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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студенты, университеты, херсон, новости, россия

"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве

12:16 27.07.2022
 
© РИА Новости . Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЛекция по психологии
Лекция по психологии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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Студенты бакалавриата будут учиться в Херсонском государственном университете (ХГУ), а магистратура и аспирантура начнет обучаться в Московском государственном педагогическом университете, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
Она рассказала, что первый, кто приехал в ХГУ – был ректор Московского государственного педагогического университета (МПГУ), и эти два вуза стали сотрудничать.
Мы договорились, что первый курс абитуриентов мы набираем. Второй, третий, четвертый курс до бакалавриата – мы набираем сюда, в Херсонский государственный университет. А магистратуру и аспирантуру с ноября месяца забирают в Московский государственный педагогический университет. То есть, ребята, магистры, аспиранты – это то, что упало в руки им. Об этом никто не мог мечтать - учиться в магистратуре и аспирантуре МГПУ.
Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университета
По ее словам, ХГУ будет работать также и с Санкт-Петербургским педагогическим Университетом имени Герцена.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Вступительная кампания в Таврическом национальном университете имени Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2019
20 августа 2019, 15:04
Непатриотичная правда. Почему украинские студенты выбирают российские вузыПо данным Пограничной службы, с начала 2019 года в Россию приехали на учебу 13,7 тыс. украинцев. По количеству студентов, которые учатся в российских вузах, Украина занимает четвертое место. На первом месте Казахстан - 59,3 тыс. студентов, на втором и третьем Китай и Узбекистан — 21,2 тыс. и 14 тыс. соответственно
 
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