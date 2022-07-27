"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве
Студенты бакалавриата будут учиться в Херсонском государственном университете (ХГУ), а магистратура и аспирантура начнет обучаться в Московском государственном педагогическом университете, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
Она рассказала, что первый, кто приехал в ХГУ – был ректор Московского государственного педагогического университета (МПГУ), и эти два вуза стали сотрудничать.
Мы договорились, что первый курс абитуриентов мы набираем. Второй, третий, четвертый курс до бакалавриата – мы набираем сюда, в Херсонский государственный университет. А магистратуру и аспирантуру с ноября месяца забирают в Московский государственный педагогический университет. То есть, ребята, магистры, аспиранты – это то, что упало в руки им. Об этом никто не мог мечтать - учиться в магистратуре и аспирантуре МГПУ.
По ее словам, ХГУ будет работать также и с Санкт-Петербургским педагогическим Университетом имени Герцена.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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