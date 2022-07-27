Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
Американский журнал Newsweek взял интервью у наемника из США по имени Майкл, который сейчас воюет на Украине. Он рассказал, что украинские войска сталкиваются с неожиданным недостатком оборудования, например, у военных нет принтеров для распечатки карт
"Когда россияне продвигались на востоке [Украины] одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи", - сказал наемник.
Он добавил, что без аккумуляторов невозможно запустить американские системы Javelin, и "без компьютеров они бесполезны".
Наемник из США связал эту проблему с трудностями в цепочке поставок, его испанский коллега по имени Данил рассказал Newsweek, что дефицит вооружений возник из-за бюрократии.
"На фронте серьезный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне", - сказал он.
07:16Российские военные применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - СМИРоссийская группировка войск начала применять в ходе спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом 27 июля сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник