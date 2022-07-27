Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220727/1036905184.html
Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
Американский журнал Newsweek взял интервью у наемника из США по имени Майкл, который сейчас воюет на Украине. Он рассказал, что украинские войска сталкиваются с неожиданным недостатком оборудования, например, у военных нет принтеров для распечатки карт
2022-07-27T08:53
2022-07-27T08:53
новости
наемник
сша
украина
аккумуляторы
батарейки
принтеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/79/1034337930_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0e1058b44e49770cfeac213453fbf5d4.jpg.webp
"Когда россияне продвигались на востоке [Украины] одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи", - сказал наемник.Он добавил, что без аккумуляторов невозможно запустить американские системы Javelin, и "без компьютеров они бесполезны".Наемник из США связал эту проблему с трудностями в цепочке поставок, его испанский коллега по имени Данил рассказал Newsweek, что дефицит вооружений возник из-за бюрократии."На фронте серьезный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне", - сказал он.
https://ukraina.ru/20220727/1036900490.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/79/1034337930_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_d25a9365ad5c205158367188a305a823.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наемник, сша, украина, аккумуляторы, батарейки, принтеры

Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек

08:53 27.07.2022
 
© Володимир ЗеленськийВСУ Зеленский
ВСУ Зеленский
© Володимир Зеленський
Читать в
Американский журнал Newsweek взял интервью у наемника из США по имени Майкл, который сейчас воюет на Украине. Он рассказал, что украинские войска сталкиваются с неожиданным недостатком оборудования, например, у военных нет принтеров для распечатки карт
"Когда россияне продвигались на востоке [Украины] одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи", - сказал наемник.
Он добавил, что без аккумуляторов невозможно запустить американские системы Javelin, и "без компьютеров они бесполезны".
Наемник из США связал эту проблему с трудностями в цепочке поставок, его испанский коллега по имени Данил рассказал Newsweek, что дефицит вооружений возник из-за бюрократии.
"На фронте серьезный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне", - сказал он.
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
07:16
Российские военные применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - СМИРоссийская группировка войск начала применять в ходе спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом 27 июля сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник
 
НовостинаемникСШАУкраинааккумуляторыбатарейкипринтеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС
09:00Хроника событий на Украине на утро 26 июля: возврат территорий, визы для россиян, цензура
08:57Ярлык на вырост. Межгосударственное фехтование США и России украинскими шпагами
08:56Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие
08:53Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
08:45"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ
08:36"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%
08:30Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
08:23CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
08:15"Дело нехитрое": Кочетков рассказал, что будет, если Россия и Китай ликвидируют США
08:07Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ
08:00"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю
07:58А-10 не надо: в Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков
07:48Чем воюют в Украине. Получат ли ВСУ F-16?
07:46"Остановка "Северного потока" - это маленький апокалипсис" - политолог Дмитрий Дробницкий
07:45"Посидели две недели": журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ
07:42Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц
07:30В Херсоне рассказали о снижении цен на продукты и ЖКХ
07:29В США придумали, как наказать Китай за покупку нефти из России
07:29Образ жизни — фейки. Провинциальные хроники обыкновенных отщепенцев
Лента новостейМолния