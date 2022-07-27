https://ukraina.ru/20220727/1036905184.html

Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек

Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек

Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек

Американский журнал Newsweek взял интервью у наемника из США по имени Майкл, который сейчас воюет на Украине. Он рассказал, что украинские войска сталкиваются с неожиданным недостатком оборудования, например, у военных нет принтеров для распечатки карт

2022-07-27T08:53

2022-07-27T08:53

2022-07-27T08:53

новости

наемник

сша

украина

аккумуляторы

батарейки

принтеры

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"Когда россияне продвигались на востоке [Украины] одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи", - сказал наемник.Он добавил, что без аккумуляторов невозможно запустить американские системы Javelin, и "без компьютеров они бесполезны".Наемник из США связал эту проблему с трудностями в цепочке поставок, его испанский коллега по имени Данил рассказал Newsweek, что дефицит вооружений возник из-за бюрократии."На фронте серьезный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне", - сказал он.

https://ukraina.ru/20220727/1036900490.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наемник, сша, украина, аккумуляторы, батарейки, принтеры