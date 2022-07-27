https://ukraina.ru/20220727/1036904008.html

"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%

"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20% - 27.07.2022 Украина.ру

"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%

Со среды, 27 июля, "Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть Европа будет получать по "СП" не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов. Об этом 27 июля написали РИА Новости

2022-07-27T08:36

2022-07-27T08:36

2022-07-27T08:36

новости

газ

европа

газпром

транзит

северный поток

siemens

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В середине июня "Газпром" сократил прокачку голубого топлива по магистрали до 40% мощности. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В начале июля Канада согласилась отправить восстановленную деталь в Германию для его дальнейшей передачи Москве, однако никакой документации российской стороне тогда не было направлено."Северный поток" возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания, но 25 числа "Газпром" сообщил, что нормы технической эксплуатации требуют остановить на плановые работы и вторую турбину, поэтому с 27 июля поставки по трубопроводу сократятся еще на 20%.Результат – стоимость газа на бирже в минувший вторник, 26 июля, впервые с начала марта превысила отметку в 2,2 тысячи долларов. Цены на энергоресурсы продолжают расти.

https://ukraina.ru/20220727/1036654137.html

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новости, газ, европа, газпром, транзит, северный поток, siemens