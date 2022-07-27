https://ukraina.ru/20220727/1036901239.html

А-10 не надо: в Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков

В Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков

А-10 не надо: в Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков

Американское издание Military.com 26 июля процитировало слова советника главы украинского минобороны Юрия Сака о том, что Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, а требуются более современные самолеты

2022-07-27T07:58

2022-07-27T07:58

2022-07-27T07:58

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Несколько дней назад глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США могут передать Украине свои более старые вооружения, в частности, A-10. Однако эти штурмовики, сказал Сак, "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты", но станут целью российских истребителей и ПВО.Сак добавил, что Украина нуждается в "более современных" F-16.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20220727/1036900490.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, штурмовик, сша, украина