В Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков
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А-10 не надо: в Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков
В Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков
А-10 не надо: в Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков
Американское издание Military.com 26 июля процитировало слова советника главы украинского минобороны Юрия Сака о том, что Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, а требуются более современные самолеты
2022-07-27T07:58
2022-07-27T07:58
новости
штурмовик
сша
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Несколько дней назад глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США могут передать Украине свои более старые вооружения, в частности, A-10. Однако эти штурмовики, сказал Сак, "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты", но станут целью российских истребителей и ПВО.Сак добавил, что Украина нуждается в "более современных" F-16.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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новости, штурмовик, сша, украина

А-10 не надо: в Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков

07:58 27.07.2022
 
© Александр Младенов/Aeroштурмовик Су-25УБК ВВС Болгарии
штурмовик Су-25УБК ВВС Болгарии
© Александр Младенов/Aero
Читать в
Американское издание Military.com 26 июля процитировало слова советника главы украинского минобороны Юрия Сака о том, что Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, а требуются более современные самолеты
Несколько дней назад глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США могут передать Украине свои более старые вооружения, в частности, A-10. Однако эти штурмовики, сказал Сак, "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты", но станут целью российских истребителей и ПВО.
Сак добавил, что Украина нуждается в "более современных" F-16.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
07:16
Российские военные применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - СМИРоссийская группировка войск начала применять в ходе спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом 27 июля сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник
 
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