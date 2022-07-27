Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии - 27.07.2022 Украина.ру
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Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии - 27.07.2022 Украина.ру
Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
Страны ЕС "утонули в бюрократии" и принимают решения, идущие во вред их собственным интересам, не только по поводу санкций против РФ, но и по другим вопросам. На это, на примере Германии, указал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-27T08:30
2022-07-27T08:30
германия
ес
игорь юшков
аэс
электроэнергия
промышленность
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Он рассказал, что, несмотря на дефицит и рост цен на электроэнергию в Германии, там намерены, в соответствие с принятым ранее планом, до конца этого года остановить последнюю из своих атомных электростанций.Данную ситуацию эксперт называет "абсурдной".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20210623/1031688269.html
Украина.ру
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германия, ес, игорь юшков, аэс, электроэнергия, промышленность

Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии

08:30 27.07.2022
 
© enriquelopezgarre/PixabayАЭС Атомная энергетика бочки с радиоактивными отходами радиация
АЭС Атомная энергетика бочки с радиоактивными отходами радиация
© enriquelopezgarre/Pixabay
Читать в
Страны ЕС "утонули в бюрократии" и принимают решения, идущие во вред их собственным интересам, не только по поводу санкций против РФ, но и по другим вопросам. На это, на примере Германии, указал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что, несмотря на дефицит и рост цен на электроэнергию в Германии, там намерены, в соответствие с принятым ранее планом, до конца этого года остановить последнюю из своих атомных электростанций.
23 июня 2021, 08:30
Чисто и безопасно? Может ли атомная энергетика спасти планету от энергетического кризисаАмериканский публицист и издатель Баскар Сункара со страниц газеты «Гардиан» выступил в поддержку атомной энергетики, поясняя, что все опасения по этому поводу уже давно устарели
Данную ситуацию эксперт называет "абсурдной".

В этом плане абсолютно забыта любая рациональность. Экономика — и её готовы европейцы принести в жертву, и пока что европейцы идут по пути деиндустриализации. Уже обсуждается вопрос о том, что — ну, зачем Германии промышленность? Есть же Испания, они же там живут без промышленности

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ГерманияЕСИгорь ЮшковАЭСэлектроэнергияПромышленность
 
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