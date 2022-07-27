https://ukraina.ru/20220727/1036883787.html

Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии

Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии - 27.07.2022 Украина.ру

Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии

Страны ЕС "утонули в бюрократии" и принимают решения, идущие во вред их собственным интересам, не только по поводу санкций против РФ, но и по другим вопросам. На это, на примере Германии, указал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-27T08:30

2022-07-27T08:30

2022-07-27T08:30

германия

ес

игорь юшков

аэс

электроэнергия

промышленность

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Он рассказал, что, несмотря на дефицит и рост цен на электроэнергию в Германии, там намерены, в соответствие с принятым ранее планом, до конца этого года остановить последнюю из своих атомных электростанций.Данную ситуацию эксперт называет "абсурдной".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20210623/1031688269.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, ес, игорь юшков, аэс, электроэнергия, промышленность