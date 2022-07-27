https://ukraina.ru/20220727/1036883787.html
Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии - 27.07.2022 Украина.ру
Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
Страны ЕС "утонули в бюрократии" и принимают решения, идущие во вред их собственным интересам, не только по поводу санкций против РФ, но и по другим вопросам. На это, на примере Германии, указал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-27T08:30
2022-07-27T08:30
2022-07-27T08:30
германия
ес
игорь юшков
аэс
электроэнергия
промышленность
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Он рассказал, что, несмотря на дефицит и рост цен на электроэнергию в Германии, там намерены, в соответствие с принятым ранее планом, до конца этого года остановить последнюю из своих атомных электростанций.Данную ситуацию эксперт называет "абсурдной".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20210623/1031688269.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, ес, игорь юшков, аэс, электроэнергия, промышленность
Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
Страны ЕС "утонули в бюрократии" и принимают решения, идущие во вред их собственным интересам, не только по поводу санкций против РФ, но и по другим вопросам. На это, на примере Германии, указал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру