"Дело нехитрое": Кочетков рассказал, что будет, если Россия и Китай ликвидируют США - 27.07.2022 Украина.ру
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"Дело нехитрое": Кочетков рассказал, что будет, если Россия и Китай ликвидируют США
"Дело нехитрое": Кочетков рассказал, что будет, если Россия и Китай ликвидируют США - 27.07.2022 Украина.ру
"Дело нехитрое": Кочетков рассказал, что будет, если Россия и Китай ликвидируют США
Уничтожить США – легко, но это создаст мировой кризис, который затронет экономику всех стран, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-27T08:15
2022-07-27T08:15
сша
китай
россия
новости
кризис
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По его мнению, Россия и Китай могут уничтожить Америку за один день.По его словам, задача стоит не уничтожить США, а перехватить ее первенство в мире.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220615/1034158346.html
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сша, китай, россия, новости, кризис

"Дело нехитрое": Кочетков рассказал, что будет, если Россия и Китай ликвидируют США

08:15 27.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Уничтожить США – легко, но это создаст мировой кризис, который затронет экономику всех стран, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
По его мнению, Россия и Китай могут уничтожить Америку за один день.
Уничтожить американскую экономику и вообще всю мировую систему – дело нехитрое. Долларовую систему в том числе. Но это создаст такой мировой кризис, который затянет в воронку всех. И нас. Европу в первую очередь, понятно. Такие страны, как Украина, — я про них вообще ничего не говорю, потому что это самые будут пострадавшие. Но это ударит и по России, это ударит и по Китаю очень сильно, по экономике и так далее.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, задача стоит не уничтожить США, а перехватить ее первенство в мире.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:25
В Китае учли опыт России в спецоперации на Украине. И действуют по-своемуС 15 июня в Китае действует новый свод пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Как сообщило информационное агентство Синьхуа, приказ о вводе новых правил еще 13 июня подписал председатель Центральной военной комиссии КНР Си Цзиньпин
 
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