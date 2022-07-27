"Дело нехитрое": Кочетков рассказал, что будет, если Россия и Китай ликвидируют США

Уничтожить американскую экономику и вообще всю мировую систему – дело нехитрое. Долларовую систему в том числе. Но это создаст такой мировой кризис, который затянет в воронку всех. И нас. Европу в первую очередь, понятно. Такие страны, как Украина, — я про них вообще ничего не говорю, потому что это самые будут пострадавшие. Но это ударит и по России, это ударит и по Китаю очень сильно, по экономике и так далее.

Алексей Кочетков Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"