Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по Львову - 26.07.2022 Украина.ру
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Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по Львову
Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по Львову - 26.07.2022 Украина.ру
Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по Львову
Российские войска используют ракетные комплексы "Искандер" под Харьковом, на линии фронта и под Одессой. Поэтому вопрос не в том, чем ударить по центрам принятия решений в Киеве. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T15:38
2022-07-26T15:38
россия
"искандер"
львов
киев
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У России есть, чем нанести удар по любой территории Украины. Россия пока этого не делает из гуманитарных соображений. Но Россия может это сделать, если киевский режим перейдет черту, уверен Евсеев.Например, если киевский режим попытается ударить противокорабельной ракетой "Гарпун" по Евпатории, то Россия нанесет ответный удар, но не по Одессе, а по центрам принятия решений в Киеве, добавил он.Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство, заключил собеседник издания.
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россия, "искандер", львов, киев

Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по Львову

15:38 26.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские войска используют ракетные комплексы "Искандер" под Харьковом, на линии фронта и под Одессой. Поэтому вопрос не в том, чем ударить по центрам принятия решений в Киеве. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Мы можем крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" наносить удары по Львову, можем ударить и по Киеву. То же самое с "Кинжалами". Если терпение у России лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве. Украинское руководство об этом должно знать. Потому что если со стороны отдельных персоналий сыпется много угроз, то эти персоналии должны ответить за это в ходе ракетных ударов", - подчеркнул специалист.
У России есть, чем нанести удар по любой территории Украины. Россия пока этого не делает из гуманитарных соображений. Но Россия может это сделать, если киевский режим перейдет черту, уверен Евсеев.
Например, если киевский режим попытается ударить противокорабельной ракетой "Гарпун" по Евпатории, то Россия нанесет ответный удар, но не по Одессе, а по центрам принятия решений в Киеве, добавил он.
Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство, заключил собеседник издания.
 
Россия"Искандер"ЛьвовКиев
 
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