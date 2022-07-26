https://ukraina.ru/20220726/1036883510.html

Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по Львову

Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по Львову - 26.07.2022 Украина.ру

Не "Искандером". Военный эксперт о том, чем Россия ударит по Киеву или по Львову

Российские войска используют ракетные комплексы "Искандер" под Харьковом, на линии фронта и под Одессой. Поэтому вопрос не в том, чем ударить по центрам принятия решений в Киеве. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T15:38

2022-07-26T15:38

2022-07-26T15:38

россия

"искандер"

львов

киев

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У России есть, чем нанести удар по любой территории Украины. Россия пока этого не делает из гуманитарных соображений. Но Россия может это сделать, если киевский режим перейдет черту, уверен Евсеев.Например, если киевский режим попытается ударить противокорабельной ракетой "Гарпун" по Евпатории, то Россия нанесет ответный удар, но не по Одессе, а по центрам принятия решений в Киеве, добавил он.Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, "искандер", львов, киев